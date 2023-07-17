Hoa Gian Lệnh của Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa tặng món quà đặc biệt cho khán giả vào ngày phim đóng máy

Mới đây, dự án Hoa Gian Lệnh do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra poster của các nhân vật, nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả.

Đáng chú ý, tạo hình của Cúc Tịnh Y trong dự án này gây bất ngờ cho cộng đồng mạng vì dáng vẻ dịu dàng, đơn giản và không còn lòe loẹt như trước. Nữ diễn viên khoác lên mình những trang phục mang tông màu trắng, xanh và búi tóc theo kiểu thôn nữ dân dã. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Cúc Tịnh Y xinh đẹp nhẹ nhàng, khác xa với hình ảnh đánh phấn dày cộm và gắn đủ thứ loại trang sức lên đầu như những lần xuất hiện trước đây.

Được biết, sau bộ phim Hoa Nhung đã lên sóng, Hoa Gian Lệnh là dự án đánh dấu sự trở lại của ‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y sau khoảng thời gian dài vắng bóng ở phim trường.

Hoa Gian Lệnh là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền nghi do Youku đầu tư sản xuất và quá trình quay do Chung Thanh làm đạo diễn. Nội dung phim xoanh quanh câu chuyện của nam chính Phan Việt (Lưu Học Nghĩa), người được ví như thiên hạ đệ nhất mỹ nam được vô số các cô gái yêu mến. Từ thuở thơ ấu, Pham việt đã được hứa hôn với nữ chính là vị tiểu thư nhà họ Dương tên Dương Thải Vi (Cúc Tịnh Y), nàng tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích kỳ lạ đó là kết bạn với tử thi.

Một lần nọ gia tộc của Dương Thải Vi chịu phải hàm oan, cũng vì vậy mà cả nhà đều bị giết sách. Trải qua nỗi đâu mất người thân, Dương Thải Vi nghi ngờ chính vị hôn phu của mình là Phan Việt đứng sau mọi chuyện, cũng vì vậy mà nàng bắt đầu thay đổi thân phận để điều tra chân tướng đằng sau nỗi oan của gia tộc. Dương Thải Vi lúc này một lòng quyết tìm ra chứng cứ để lột mặt nạ sát nhân của Phan Việt, báo thù cho gia tộc.