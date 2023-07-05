Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y

Sao quốc tế 05/07/2023 12:05

Hiện tại, Trương Miểu Di đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ phim "Khi anh chạy về phía em" hợp tác cùng nam thần Chu Dực Nhiên vừa được lên sóng trong mùa hè 2023 này.

Trương Miểu Di là một nữ diễn viên trẻ, tài năng thuộc thế hệ 8x trên màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nhờ lợi thế ngoại hình xinh xắn đáng yêu, tính tình hoạt bát, Trương Miểu Di thu hút được lượng người hâm mộ khủng trên mạng xã hội và nhanh chóng nằm vào Top "tứ đại điềm muội" của màn ảnh Hoa ngữ cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi. Trước đây vị trí này thuộc về Cúc Tịnh Y.

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 1

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 2

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 3
Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y

Trương Miểu Di sinh ngày 13/09/1998, quê ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Nữ diễn viên từng theo học Học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải. Tuy có nhiều điểm mạnh về ngoại hình cũng như diễn xuất nhưng Trương Miểu Di chưa tham gia được nhiều dự án phim lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy số lượng phim mà Trương Miểu Di tham gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay như: "Đúng lúc gặp được em" (vai cháu gái Khâu Thái), "Bây giờ mình gặp nhau đi" (vai Phó Điềm), "Xin đừng cưng chiều ta" (vai Nhan Nhất Nhất), "Mơ gặp sư tử" (vai Mộng Nhập Thần Cơ), "Chủ mẫu đương gia" (vai Cát Tường), "Vương phi thần trộm" (vai Ngọc Phiến), "Hồng lâu mộng" (vai Lâm Đại Ngọc). 

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 4

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 5
Trương Miểu Di trong "Bây giờ mình gặp nhau đi" (vai Phó Điềm)

 

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 6

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 7
Trương Miểu Di trong "Xin đừng cưng chiều ta" (vai Nhan Nhất Nhất)

Hiện tại, Trương Miểu Di đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ phim "Khi anh chạy về phía em" hợp tác cùng nam thần Chu Dực Nhiên vừa được lên sóng trong mùa hè 2023 này. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cô ấy bị bệnh không nhẹ" của tác giả Tiểu Trúc Dĩ.

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 8Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 9

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 10
Trương Miểu Di trong "Khi anh chạy về phía em" (vai Tô Tại Tại)

Phim kể về nữ sinh cấp ba Tô Tại Tại (Trương Miểu Di thủ vai), là một nữ sinh có chính kiến, không mê trai mù quáng. Thế nhưng vào ngày khai giảng khi bước chân vào cấp ba, Tô Tại Tại vốn đang cười chê cô bạn thân mê trai của mình thì lại gặp phải nam sinh hotboy lạnh lùng Trương Lục Nhượng (Chu Dực Nhiên thủ vai), khiến cô bị trúng tiếng sét ái tình ngay phút đầu gặp gỡ. Từ đó Tô Tại Tại biến thành cái đuôi theo đuổi Trương Lục Nhượng.  

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 11

Trương Miểu Di: Nữ thần thanh xuân thế hệ mới, 'kẻ thù' đe dọa ngôi vị 'tứ đại điềm muội' của Cúc Tịnh Y - Ảnh 12
Hiện tại, Trương Miểu Di đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ phim "Khi anh chạy về phía em" hợp tác cùng nam thần Chu Dực Nhiên vừa được lên sóng trong mùa hè 2023 này

Bộ phim là tấm vé đưa mỗi người trở về tuổi thanh xuân vườn trường của mình. Hiện phim đạt gần 2 triệu lượt xem, được đánh giá 5.0 sao và đứng top 2 phim được yêu thích nhất trên VieON. Điều này kéo theo mức độ phổ biến hai nhân vật chính tăng vọt. Các chỉ số truyền thông của phim và diễn viên đang ngày một tăng cao giúp cho độ phủ sóng và độ nhận diện nhân vật của Trương Miểu Di ngày càng đến gần hơn với khán giả.

 

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