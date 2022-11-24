'Tứ đại mỹ nhân Tân Cương': Ai là người có lượng người thích đông đảo nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại?

Với gương mặt xinh đẹp nổi trội, Đồng Lệ Á là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim như Cung Toả Tâm Ngọc, Chuyện tình Bắc Kinh, Tây Du Ký Lạ Truyện…

Ngoài đời, Đồng Lệ Á chuộng phong cách thời trang thanh lịch trong những bộ cánh nữ tính phù hợp với độ tuổi trưởng thành. Trong số 4 đại mỹ nhân, Đồng Lệ Á mặc dù không quá nổi tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện mỹ nhân này luôn biết cách gây chú ý và trở thành tâm điểm trong các sự kiện đó.

Đồng Lệ Á còn được mệnh danh là mỹ nhân cổ điển 360 độ không góc chết bởi lẽ dù cho có bị chụp dưới góc độ nào đi chăng nữa, khán giả xứ Trung cũng chưa một lần nhìn thấy người đẹp này bị dìm nhan sắc cả.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba chính là đôi mắt to và thần thái rất thông minh. Sở hữu nhan sắc có phần lai Tây giúp cho Nhiệt Ba trở nên rất cuốn hút so với 3 người còn lại, ngoài ra vóc dáng của cô nàng cũng thực sự hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt trước cô nàng quyến rũ này.

Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ đang là người có số lượng fan đông đảo nhất trong Tứ đại mỹ nhân Tân Cương khi sở hữu cho mình một bảng thành tích xuất sắc trong diễn xuất. Một số bộ phim nổi tiếng của cô được biết đến như A Na Nhĩ Hãn, Lực Phiến Môn, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,....

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Cùng sinh năm 1992 và đều là mỹ nhân Tân Cương được truyền thông quan tâm, tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát chưa thể bạo hồng như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngay khi gia nhập làng giải trí, Cổ Lực Na Trát đã nhanh chóng trở thành cái tên hot được săn lùng nhờ làm nhan sắc thanh tú, trong trẻo, xinh đẹp và vô cùng khả ái đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong mắt fan nam. Tuy nhiên, không giống như Nhiệt Ba sự nghiệp của cô nàng không mấy thành công khi khả năng diễn xuất vẫn còn ở mức tròn vai và không có gì nổi trội nên không giúp cho người đẹp có được lượng fan lớn.

Chưa hết trong số 4 người đẹp trong danh sách này, Cổ Lực Na Trát là người có duyên với rắc rối nhất khi mới đây nhất cô nàng còn bị tố là tiểu tam câu chuyện về mối quan hệ tay ba giữa hai người đẹp Cổ Lực Na Trát, Trương Thiên Ái và nam diễn viên Từ Khai Sính trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ từ cuối tháng 8 vừa rồi. Chính điều này cũng góp phần khiến lượng fan của cô nàng bị giảm sút một cách đáng kể.

Cáp Ni Khắc Tư

Cáp Ni Khắc Tư - Ảnh: Internet

Cáp Ni Khắc Tư sinh năm 1996 tại Tân Cương, cô là người đẹp nổi lên chỉ sau một đêm nhờ bài múa dân tộc Nhất mộng đôn hoàng trong chương trình Quốc phong mỹ thiếu niên. Sự uyển chuyển, duyên dáng của Cáp Ni Khắc Tư khi ấy thực sự đẹp như tiên nữ đã làm cho người xem mê đắm ngay lập tức.

Ngũ quan tinh tế, lại mang vẻ đẹp thanh thuần trong trẻo khiến Cáp Ni Khắc Tư được kỳ vọng sẽ nối gót đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á trở thành mỹ nhân đình đám trong Cbiz. Đáng tiếc là cho đến bây giờ thì Cáp Ni Khắc Tư vẫn chưa có được thành tích nổi bật nào bên mảng phim ảnh.