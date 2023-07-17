Dương Dương và 'người tình tin đồn' Vương Sở Nhiên công khai tình tứ, fan không khỏi 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Sao quốc tế 17/07/2023 15:50

Cư dân mạng không khỏi thích trước loạt tương tác 'tình bể bình' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên ở show Xin Chào Thứ Bảy.

Mới đây, những hình ảnh của Dương Dương Vương Sở Nhiên ở show Xin Chào Thứ Bảy đang được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ. Khi tham gia vào những trò chơi trong chương trình, cặp đôi đã có những tương tác vô cùng ngọt ngào, đáng yêu.

Qua đoạn video preview, các diễn viên khách mời đều cười rất nhiều khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, hài hước và thoải mái. Vương Sở Nhiên cũng không ngoại lệ và một lần nữa, nụ cười tươi tắn của cô đã khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa khen ngợi.

Dương Dương và 'người tình tin đồn' Vương Sở Nhiên công khai tình tứ, fan không khỏi 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 1Dương Dương và 'người tình tin đồn' Vương Sở Nhiên công khai tình tứ, fan không khỏi 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 2Dương Dương và 'người tình tin đồn' Vương Sở Nhiên công khai tình tứ, fan không khỏi 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 3

Dương Dương và Vương Sở Nhiên là cặp đôi diễn viên chính trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh, kể về mối tình nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên). Hai người từng yêu nhau khi còn đi học.

Thế nhưng do hoàn cảnh đôi bên gia đình quá khác biệt, mẹ của Hứa Thấm kiên quyết phản đối và họ buộc phải chia tay trong đau khổ. Nhiều năm sau, Tống Diệm và Hứa Thấm gặp lại nhau để rồi một lần nữa viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.

Dương Dương và 'người tình tin đồn' Vương Sở Nhiên công khai tình tứ, fan không khỏi 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 4

Trước đó, nam diễn viên Dương Dương bị đồn cùng diễn viên Vương Sở Nhiên gặp gỡ ở khách sạn tại Thượng Hải suốt ba ngày liên tiếp.

Theo Sina, ngày 22/4, trợ lý của Dương Dương đón Vương Sở Nhiên ở sảnh khách sạn, đưa lên phòng. Ngày hôm sau, Vương Sở Nhiên rời khách sạn đi làm, buổi tối lại quay về khách sạn, sáng hôm sau mới rời đi. Tới ngày 24/4, Vương Sở Nhiên một mình về khách sạn. Ngày 25/4, Dương Dương mới "xuất đầu lộ diện" khi làm thủ tục trả phòng.

 

Nhiều fan "soi" ra cặp nghệ sĩ dùng ốp điện thoại giống nhau. Trước đó, họ bị nghi ngờ cùng du lịch Maldives, đi trượt tuyết chung... Trước tin đồn hẹn hò, ở chung khách sạn, cả hai chưa lên tiếng phản hồi.

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Tại sao nhân vật của Dương Dương ở 'Khói lửa nhân gian của tôi' gây tranh cãi?

Dù chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.

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