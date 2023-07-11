Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao'

Sao quốc tế 11/07/2023 13:35

Bộ phim cổ trang Ngọc cốt dao thu hút sự chú ý của khán giả vì có sự tham gia của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến, dàn mỹ nhân 9X sáng giá là Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên.

Bộ phim cổ trang Ngọc cốt dao thu hút sự chú ý của khán giả vì có sự tham gia của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến, dàn mỹ nhân 9X sáng giá là Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên và Lư Dục Hiểu. Ngay từ những tập đầu, phim đã gây tranh cãi, khiến chỉ số bàn luận nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong số các tác phẩm đang phát sóng.

Với vai trò nữ chính, Nhậm Mẫn thể hiện một Chu Nhan thông minh, lém lỉnh, tính tình ngay thẳng, thường bảo vệ cô bạn Tuyết Oanh lương thiện. Về mặt diễn xuất, Nhậm Mẫn được đánh giá là tròn vai. Chu Nhan có tính cách không khác nhiều với các nữ chính ngôn tình khác. Nhậm Mẫn cũng bị nhận xét có thói quen bĩu môi khi diễn để tỏ ra dễ thương. Song, ngoại hình của Nhậm Mẫn lại không nhận được đánh giá cao của công chúng. Sau 6 tập đầu, loạt bài viết trên mạng xã hội Weibo chê cảnh múa vụng về, tạo hình lộ khuyết điểm gương mặt.

Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao' - Ảnh 1

 

Nhiều khán giả cho rằng phim ngôn tình cổ trang thực tế không đòi hỏi diễn xuất khắt khe, các ngôi sao chỉ cần diễn tròn vai là được. Nhưng điều quan trọng là diễn viên phải có ngoại hình sáng, khả năng tạo tương tác với bạn diễn tốt. Cả hai điều trên Nhậm Mẫn đều không được đánh giá cao. Thậm chí, cô xuất thân là diễn viên múa nhưng cảnh múa lại thể hiện cứng nhắc, thiếu uyển chuyển.

Trong khi Nhậm Mẫn nhận những đánh giá tiêu cực thì Vương Sở Nhiên lại khiến khán giả thích thú với vai diễn phản diện nhưng không đáng ghét - quận chúa Bạch Tuyết Lộ. Vai phản diện diễn tốt, được khán giả yêu thích, tương tự trường hợp của Trần Đô Linh trong Trường nguyệt tẫn minh hay Quách Hiểu Đình với phim Ngự giao ký.

Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao' - Ảnh 2

Bạch Tuyết Lộ vốn xuất thân là con dòng thứ bị mọi người coi thường, cha không yêu thương, do đó, nàng quyết tâm trèo lên ngôi cao để tự bảo vệ bản thân. Trong những tập đầu, Tuyết Lộ thể hiện rõ sự thông minh, biết tính toán, biết đoán sắc mặt người khác để tìm cách có lợi cho mình. Động cơ hành động của Tuyết Lộ rõ ràng và nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao' - Ảnh 3Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao' - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó, dù liên tục thể hiện thái độ chán ghét cô em cùng cha khác mẹ Tuyết Oanh, khi em gặp nguy hiểm, Tuyết Lộ không ngần ngại xả thân cứu. Tương tác của Vương Sở Nhiên và nam phụ Vương Tử Kỳ hay bạn diễn Lư Dục Hiểu (vai Tuyết Oanh) đều được khen. Ngoài ra, ngoại hình cao 1,72 m, gương mặt được ví là "tiểu Lưu Diệc Phi" giúp Vương Sở Nhiên nổi bật trên màn ảnh.

Theo Sohu, Vương Sở Nhiên vốn được đánh giá tốt về diễn xuất. Đầu năm nay, cô gây ấn tượng mạnh với vai bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh trong Nghe nói em thích tôi (Love Heals). Khán giả đánh giá Vương Sở Nhiên rất phù hợp với vị trí nữ chính phim ngôn tình nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên.

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Sau 12 tập phim lên sóng, “Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã vượt mặt các phim hot như “Ngọc Cốt dao", “Trường phong độ".

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên Tiêu Chiến Nhậm Mẫn sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Lý do Angelababy sớm bị dàn tiểu hoa 95 Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn 'vượt mặt'

Lý do Angelababy sớm bị dàn tiểu hoa 95 Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn 'vượt mặt'

Dương Dương - Vương Sở Nhiên lộ khoảnh khắc tình tứ trong buổi tuyên truyền phim, cư dân mạng xôn xao 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'

Dương Dương - Vương Sở Nhiên lộ khoảnh khắc tình tứ trong buổi tuyên truyền phim, cư dân mạng xôn xao 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Chưa kịp hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên và 'người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ thông báo tin vui

Chưa kịp hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên và 'người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ thông báo tin vui

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh, Viên Băng Nghiên trông chờ vào phim đóng cùng Chung Hán Lương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh, Viên Băng Nghiên trông chờ vào phim đóng cùng Chung Hán Lương?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 50 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn