Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao'

Với vai trò nữ chính, Nhậm Mẫn thể hiện một Chu Nhan thông minh, lém lỉnh, tính tình ngay thẳng, thường bảo vệ cô bạn Tuyết Oanh lương thiện. Về mặt diễn xuất, Nhậm Mẫn được đánh giá là tròn vai. Chu Nhan có tính cách không khác nhiều với các nữ chính ngôn tình khác. Nhậm Mẫn cũng bị nhận xét có thói quen bĩu môi khi diễn để tỏ ra dễ thương. Song, ngoại hình của Nhậm Mẫn lại không nhận được đánh giá cao của công chúng. Sau 6 tập đầu, loạt bài viết trên mạng xã hội Weibo chê cảnh múa vụng về, tạo hình lộ khuyết điểm gương mặt.

Bộ phim cổ trang Ngọc cốt dao thu hút sự chú ý của khán giả vì có sự tham gia của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến , dàn mỹ nhân 9X sáng giá là Nhậm Mẫn , Vương Sở Nhiên và Lư Dục Hiểu. Ngay từ những tập đầu, phim đã gây tranh cãi, khiến chỉ số bàn luận nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong số các tác phẩm đang phát sóng.

Nhiều khán giả cho rằng phim ngôn tình cổ trang thực tế không đòi hỏi diễn xuất khắt khe, các ngôi sao chỉ cần diễn tròn vai là được. Nhưng điều quan trọng là diễn viên phải có ngoại hình sáng, khả năng tạo tương tác với bạn diễn tốt. Cả hai điều trên Nhậm Mẫn đều không được đánh giá cao. Thậm chí, cô xuất thân là diễn viên múa nhưng cảnh múa lại thể hiện cứng nhắc, thiếu uyển chuyển.

Trong khi Nhậm Mẫn nhận những đánh giá tiêu cực thì Vương Sở Nhiên lại khiến khán giả thích thú với vai diễn phản diện nhưng không đáng ghét - quận chúa Bạch Tuyết Lộ. Vai phản diện diễn tốt, được khán giả yêu thích, tương tự trường hợp của Trần Đô Linh trong Trường nguyệt tẫn minh hay Quách Hiểu Đình với phim Ngự giao ký.

Bạch Tuyết Lộ vốn xuất thân là con dòng thứ bị mọi người coi thường, cha không yêu thương, do đó, nàng quyết tâm trèo lên ngôi cao để tự bảo vệ bản thân. Trong những tập đầu, Tuyết Lộ thể hiện rõ sự thông minh, biết tính toán, biết đoán sắc mặt người khác để tìm cách có lợi cho mình. Động cơ hành động của Tuyết Lộ rõ ràng và nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Bên cạnh đó, dù liên tục thể hiện thái độ chán ghét cô em cùng cha khác mẹ Tuyết Oanh, khi em gặp nguy hiểm, Tuyết Lộ không ngần ngại xả thân cứu. Tương tác của Vương Sở Nhiên và nam phụ Vương Tử Kỳ hay bạn diễn Lư Dục Hiểu (vai Tuyết Oanh) đều được khen. Ngoài ra, ngoại hình cao 1,72 m, gương mặt được ví là "tiểu Lưu Diệc Phi" giúp Vương Sở Nhiên nổi bật trên màn ảnh.

Theo Sohu, Vương Sở Nhiên vốn được đánh giá tốt về diễn xuất. Đầu năm nay, cô gây ấn tượng mạnh với vai bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh trong Nghe nói em thích tôi (Love Heals). Khán giả đánh giá Vương Sở Nhiên rất phù hợp với vị trí nữ chính phim ngôn tình nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên.