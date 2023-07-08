Lý do Angelababy sớm bị dàn tiểu hoa 95 Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn 'vượt mặt'

Trong phim “Mộ sắc tâm ước”, Angelababy vào vai nhà tư vấn tâm lí nổi tiếng Lưu Hà. Đây là vai diễn cần thể hiện chiều sâu, biểu cảm linh hoạt, song Angelababy chỉ diễn theo kịch bản, chưa hóa thân vào nhân vật. IFeng đánh giá, ở những cảnh khóc cần lấy cảm xúc, cô chỉ rơi nước mắt và sau đó đọc thoại. Phần khác, tương tác của cô và bạn diễn Nhậm Gia Luân (vai biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn) cũng không cho thấy sự ăn nhập. Ngoài việc được khen diện đồ đẹp, cả hai bị chê “diễn như trả bài”, khiến người xem không cảm được câu chuyện, nhân vật.

Thời gian qua, 2 phim truyền hình mới của Angelababy là “Mộ sắc tâm ước” và “Trần duyên” đồng loạt lên sóng. Đáng tiếc, dự án của nữ diễn viên đều lên sóng lặng lẽ, và chỉ thông báo trước với khán giả vài tiếng.

Với “Trần duyên”, dù tình tiết phim được đánh giá nhanh, thú vị, song diễn xuất của Angelababy vẫn không được đánh giá tốt. Đảm nhận vai Trương Ân Ân - người luôn yêu thầm Kỷ Nhược Trần (Mã Thiên Vũ), nữ diễn viên phải thực hiện nhiều phân cảnh hành động, diễn cảnh tâm lí. Tuy nhiên, Angelababy chưa quản lí tốt biểu cảm trên gương mặt. Cô bị chê diễn thiếu tự nhiên, ánh mắt không có cảm xúc, không thể hiện được sự đau thương cần có của nhân vật.

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “thần tiên tỉ tỉ” thế hệ mới - Vương Sở Nhiên đang là cái tên được chú ý ở hiện tại khi góp mặt trong 2 tác phẩm “Khói lửa nhân gian của tôi” và “Ngọc cốt dao”. Trong “Khói lửa nhân gian của tôi”, Vương Sở Nhiên vào vai Hứa Thấm - nữ bác sĩ có chuyện tình sóng gió, gian truân với chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương) - đồng thời là bạn thời trung học.

Trên màn ảnh, Vương Sở Nhiên được khen có ngoại hình đẹp, tung hứng ăn ý với bạn diễn. Điều đáng tiếc là cô chưa có nhiều đất diễn cảnh tâm lí, bộc lộ khả năng diễn xuất.

Trong khi ở “Ngọc cốt dao”, nữ diễn viên vào vai Bạch Tuyết Lộ - Quận chúa tài mạo song toàn nhưng có tính cách hiếu thắng. Dù đảm nhận tuyến vai phụ - lại là nhân vật phản diện, song màn hóa thân ấn tượng giúp Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn không thua kém 2 diễn viên là Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn. Ngoài ra, phản ứng hóa học ăn ý của sao nữ với bạn diễn Vương Tử Kỳ (vai Thanh Cương) được quan tâm. Đặc biệt là khi, trong quá khứ cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò.

Truyền thông đánh giá, với sức hút của 2 tác phẩm đang chiếu, cùng lợi thế ngoại hình, kĩ năng diễn xuất, tên tuổi Vương Sở Nhiên hoàn toàn có thể bật lên thành tiểu hoa đán nổi bật thế hệ hậu 95 của màn ảnh Hoa ngữ.

So với vai Nhậm Chân trong phim thanh xuân học đường “Tháng năm rực rỡ”, vai diễn Quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan của Nhậm Mẫn trong “Ngọc cốt dao”, đóng cùng Tiêu Chiến được chú ý hơn hẳn. Bỏ qua những tranh cãi về ngoại hình không hợp với dòng phim cổ trang tiên hiệp, khán giả nhận định, Nhậm Mẫn dù gương mặt không quá xinh đẹp nhưng ở mức dễ thương, và điều quan trọng nhất với một tác phẩm vẫn là diễn xuất.

Ở hiện tại, nữ diễn viên vẫn thể hiện tốt kĩ năng diễn xuất linh hoạt của mình. Gần nhất, ở các cảnh khóc, cô thuyết phục khán giả, khiến họ cảm nhận được sự tủi thân, ấm ức mà nhân vật Chu Nhan phải trải qua.