Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh, Viên Băng Nghiên trông chờ vào phim đóng cùng Chung Hán Lương?

2. Triệu Lộ Tư rất biết cư xử đúng mực trong giới, bạn bè nghệ sĩ từng đóng phim với cô thường xuyên nhận được quà tặng của cô, cho nên mọi người và cô đều có quan hệ khá tốt.

1. Triệu Lộ Tư vì muốn làm nóng phim, cố ý nói những lời rất mập mờ trong cuộc phỏng vấn, khiến khán giả cho rằng cô và Trần Triết Viễn thật sự đang "xào couple".

4. Đại diện Hennessy của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang được Tiêu Chiến tiếp quản, đều do cùng một bên tư bản giới thiệu.

3. Tạo hình phim mới của Nhậm Mẫn bị giễu cợt rất thảm, Vương Sở Nhiên nhân cơ hội này mua rất nhiều bản thảo so sánh, nói mình càng giống nữ chính.

5. Viên Băng Nghiên trông chờ vào bộ phim đóng cùng Chung Hán Lương. Cô ấy hi vọng bộ phim này giúp cô ấy trở lại Cbiz.

6. Trần Khôn muốn tái xuất trong dự án phim, kế tiếp muốn đóng phim với Thư Kỳ, đã ký hợp đồng.

7. Thái Từ Khôn hiện giờ trong giới đã không tìm được bất kỳ người giúp đỡ nào để xử lý các vấn đề của anh, mọi người đều tránh.

8. Chương trình Angelababy đề cập đến đám cưới của mình thực sự không phải là ngẫu hứng, tổ tiết mục đã sắp xếp trước. Tuy nhiên, cô đã buông bỏ, phía Huỳnh Hiểu Minh cũng không ngại cô trói buộc. Bởi vì hai người chia tay trong hòa bình, hiện tại vẫn có liên hệ, còn có một ít tài sản chung, cuối năm đều có thể chia cổ tức

9. Mạnh Mỹ Kỳ bây giờ cố ý củng cố fan, chỉ vì cô biết rõ nếu không có fan ủng hộ, cô làm gì cũng không có hiệu quả.

10. Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh.

11. Trương Lăng Hách gần đây sẽ tiếp xúc với một số kịch bản cổ trang, sau đó mượn sức nóng của phim để nâng cao độ quốc dân và duyên khán giả.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba cổ trang, phim truyền hình hiện đại đều có tiếp xúc.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba đặc biệt thích đi ra nước ngoài chơi, ở nước ngoài ít người biết cô ấy, tương đối nói sẽ được tự do hơn một chút.

14. Lưu Hạo Tồn sẽ tham gia chương trình tạp kỹ của Đài truyền hình Vệ tinh Hồ Nam để thử nước, nếu hiệu quả có thể xem xét thường trú cho một chương trình tạp kỹ.

15. Châu Thâm hiện tại cũng thuộc về một trong những ca sĩ nổi tiếng có độ quốc gia và lưu lượng, ost, chương trình tạp kỹ nổi tiếng cùng với các hoạt động chính thức và chính thống của các tập phim lớn đều có bóng dáng của anh, vị trí tài nguyên và độ hot đã ổn định, không cần lo lắng cho sự phát triển tiếp theo của anh. Là nghệ sĩ đáng để fan có thể tin tưởng.