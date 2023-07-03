Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2023: Dương Mịch quyết tâm chuyển hình, quan hệ giữa đoàn đội Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất căng thẳng?

Sao quốc tế 03/07/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hứa Khải hiện đang trong tình trạng độc thân, chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp.

2. Ngu Thư Hân là bạch phú mỹ cũng là người cuồng mua sắm, quần áo nàng mua trên cơ bản mặc một lần, sau khi đăng lên mạng xã hội liền ném sang một bên, nàng tặng bằng hữu rất nhiều quần áo còn nguyên tag.

3. Vương Sở Nhiên rất chú ý đến người yêu cũ của bạn trai, âm thầm hỏi thăm đối phương có liên lạc với bạn trai nhà mình hay không.

4. Chuyện của Thái Từ Khôn, nếu không có mẹ anh nhúng tay vào, có thể tương đối dễ xử lý một chút, hiện tại chính là mặc cho dư luận bàn tán rầm rộ, đoàn đội vẫn đang tuyển luật sư.

5. Dương Mịch quyết tâm chuyển hình, đang tiếp xúc với chính kịch chủ lưu của Chính Ngọ. Lịch trình tới cuối năm đã xếp đầy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2023: Dương Mịch quyết tâm chuyển hình, quan hệ giữa đoàn đội Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất căng thẳng? - Ảnh 1

6. Hứa Khải tuy rằng trình độ học vấn không cao, nhưng yêu cầu đối với trợ lý lại rất cao, ngoại trừ trình độ học vấn phải từ đại học trở lên, khí chất cũng phải mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa có văn hóa.

7. hánh Dư Niên 2 là hạng mục S+, danh tiếng rất cao. Dù là vai phụ, chỉ cần biết cách quảng bá, hiệu quả so với nhận vai chính trong tác phẩm nhỏ sẽ cao hơn.

8. Bộ "Anh Đào Hổ Phách", định nữ chính là Tống Tổ Nhi diễn, cô sắp vào tổ quay.

9. Hiện tại Trương Nhược Quân chủ yếu phát triển trong giới phim truyền hình, hai năm nay thật ra có không ít kịch bản phim đã đưa cho anh, nhưng anh biết rõ diện mạo của mình không thích hợp với màn ảnh rộng, hơn nữa mọi người trong tay trên cơ bản đều ở trong giới phim truyền hình, không cần phải đặt chấp niệm vào giới điện ảnh. "Khánh Dư Niên 2" đã quay được một thời gian, đoàn làm phim quản lý rất chặt chẽ, cho nên không có gì lộ ra.

10. Quan hệ giữa đoàn đội Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thực sự rất căng thẳng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2023: Dương Mịch quyết tâm chuyển hình, quan hệ giữa đoàn đội Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất căng thẳng? - Ảnh 2

11. Chương Tử Di thực ra không ít bộ phim tìm cô, nhưng cô không có hứng thú quay phim.

12. Bình thường nếu Trần Phi Vũ xuất hiện một mình, bên cạnh không có ba mẹ, trong giới không ít người đụng phải sẽ không chào hỏi.

13. Gần nhất có bộ Minh Nguyệt Thiên Lý là đang tiếp xúc với Châu Vũ Đồng.

14. La Vân Hi hiện tại tăng cân có hiệu quả hơn so với trước đây.

15. Hầu Minh Hạo tiếp xúc với bộ phim truyền hình "Kiếm Lai" đây là một dự án lớn, cạnh tranh rất khốc liệt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/7/2023: Tiêu Chiến muốn đóng phim Hong Kong, Angelababy thường xuyên sử dụng tóc giả?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Dương Mịch Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á

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