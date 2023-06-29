2. Bản thân Lý Hiện gầy hơn trên màn ảnh nhiều, đặc biệt là gương mặt.

1. Có người tìm Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cùng hợp tác.

4. Dương Dương rất để ý đến trạng thái khuôn mặt của mình, bình thường còn có thể đi làm đẹp .

3. Hoàng Tử Thao không cho phép bạn gái quay cảnh thân mật, bạn gái anh muốn nhận cảnh đều phải phải cho anh xem trước.

5. Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, số tiền đầu tư phim truyền hình hai người bọn họ sẽ rất cao.

6. Trịnh Khải trước khi kết hôn rất nhiều người theo đuổi, cho đến khi gặp Miêu Miêu, bây giờ tập trung vào sự nghiệp.

7. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang cạnh tranh trong khoảng thời gian này, cả hai đều muốn vị trí đứng đầu tiểu hoa 95.

8. Nhậm Gia Luân gần đây rất khiêm tốn, vẫn luôn luân phiên quay phim trong đoàn làm phim, ngay cả chương trình tạp kỹ và hoạt động cũng rất ít khi nhận, hiện tại anh chính là một người lao động siêng năng.

9. Lâm Canh Tân có hai bộ phim sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm và được dự đoán sẽ gây tiếng vang lớn. Đoàn đội của anh ấy đã liên hệ với nền tảng giao hàng và muốn thử nghiệm trước khi ký hợp đồng trong tương lai. Anh ấy muốn lợi dụng sức nóng năm nay để mang hàng, dù sao những ngôi sao mang hàng hiện kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với những ngôi sao hàng đầu.

10. Dương Tử và Dương Mịch có liên lạc riêng tư nhiều hơn.

11. Tencent Video phát sóng trong quý 3 năm nay: "Ngọc Cốt Dao" - Tiếu Chiến, Nhậm Mẫn, "Phong lưu rực rỡ" Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, "Tây xuất ngọc môn" - Nghê Ni, Bạch Vũ, "Trường Tương Tư" - Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, "Hoan Nhan" - Đổng Tử Kiện, Trương Dịch, "Mộ sắc tâm ước"- Nhậm Gia Luân, Dương Dĩnh.

12. Nghê Ni đặc biệt thích đồ trang sức nguyên tố ngọc trai, cô thường xuyên xem livestream để mua.

13. Lưu Vũ Ninh thực sự được các nền tảng trực tuyến lớn coi trọng, vì vậy mỗi khi có bất kỳ dự án tốt nào trên mỗi nền tảng, họ đều có ý định nhường cơ hội cho anh ấy. Tuy nhiên, Lưu Vũ Ninh không chỉ nhận tài nguyên, anh ấy cũng sẽ lựa chọn tài nguyên theo tình hình thực tế phát triển của mình, điều này tương đối hợp lý về tổng thể.

14. Đôi khi các diễn viên Cbiz cũng sẽ khiêm tốn chọn một số doanh nghiệp nhỏ, vì không cần đăng bài để quảng bá, chỉ cần chụp ảnh cho thương hiệu sử dụng là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

15. Dương Tử và Dương Mịch có liên lạc riêng tư nhiều hơn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.