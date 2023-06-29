Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2023: Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, Dương Tử và Dương Mịch thường liên lạc riêng tư?

Sao quốc tế 29/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Có người tìm Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cùng hợp tác.

2. Bản thân Lý Hiện gầy hơn trên màn ảnh nhiều, đặc biệt là gương mặt.

3. Hoàng Tử Thao không cho phép bạn gái quay cảnh thân mật, bạn gái anh muốn nhận cảnh đều phải phải cho anh xem trước.

4. Dương Dương rất để ý đến trạng thái khuôn mặt của mình, bình thường còn có thể đi làm đẹp.

5. Dương Tử Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, số tiền đầu tư phim truyền hình hai người bọn họ sẽ rất cao.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2023: Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, Dương Tử và Dương Mịch thường liên lạc riêng tư? - Ảnh 1

6. Trịnh Khải trước khi kết hôn rất nhiều người theo đuổi, cho đến khi gặp Miêu Miêu, bây giờ tập trung vào sự nghiệp.

7. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang cạnh tranh trong khoảng thời gian này, cả hai đều muốn vị trí đứng đầu tiểu hoa 95.

8. Nhậm Gia Luân gần đây rất khiêm tốn, vẫn luôn luân phiên quay phim trong đoàn làm phim, ngay cả chương trình tạp kỹ và hoạt động cũng rất ít khi nhận, hiện tại anh chính là một người lao động siêng năng.

9. Lâm Canh Tân có hai bộ phim sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm và được dự đoán sẽ gây tiếng vang lớn. Đoàn đội của anh ấy đã liên hệ với nền tảng giao hàng và muốn thử nghiệm trước khi ký hợp đồng trong tương lai. Anh ấy muốn lợi dụng sức nóng năm nay để mang hàng, dù sao những ngôi sao mang hàng hiện kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với những ngôi sao hàng đầu.

10. Dương Tử và Dương Mịch có liên lạc riêng tư nhiều hơn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2023: Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, Dương Tử và Dương Mịch thường liên lạc riêng tư? - Ảnh 2

11. Tencent Video phát sóng trong quý 3 năm nay: "Ngọc Cốt Dao" - Tiếu Chiến, Nhậm Mẫn, "Phong lưu rực rỡ" Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, "Tây xuất ngọc môn" - Nghê Ni, Bạch Vũ, "Trường Tương Tư" - Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, "Hoan Nhan" - Đổng Tử Kiện, Trương Dịch, "Mộ sắc tâm ước"- Nhậm Gia Luân, Dương Dĩnh.

12. Nghê Ni đặc biệt thích đồ trang sức nguyên tố ngọc trai, cô thường xuyên xem livestream để mua.

13. Lưu Vũ Ninh thực sự được các nền tảng trực tuyến lớn coi trọng, vì vậy mỗi khi có bất kỳ dự án tốt nào trên mỗi nền tảng, họ đều có ý định nhường cơ hội cho anh ấy. Tuy nhiên, Lưu Vũ Ninh không chỉ nhận tài nguyên, anh ấy cũng sẽ lựa chọn tài nguyên theo tình hình thực tế phát triển của mình, điều này tương đối hợp lý về tổng thể.

14. Đôi khi các diễn viên Cbiz cũng sẽ khiêm tốn chọn một số doanh nghiệp nhỏ, vì không cần đăng bài để quảng bá, chỉ cần chụp ảnh cho thương hiệu sử dụng là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

15. Dương Tử và Dương Mịch có liên lạc riêng tư nhiều hơn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Dương Mịch Thành Nghị sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2023: 'Bà mai' của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn đầu tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2023: 'Bà mai' của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn đầu tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn nữ chính Công Tố nhờ kỹ năng diễn xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn nữ chính Công Tố nhờ kỹ năng diễn xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 53 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu