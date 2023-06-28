Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

1. Uông Tiểu Phi muốn giành lại quyền nuôi con nhưng Từ Hy Viên lại không muốn điều đó, còn thách thức chồng cũ nộp đơn kiện.

4. Đến tuổi lập gia đình rồi nên nhiều người giới thiệu đối tượng cho Trương Nghệ Hưng. Vấn đề là anh ấy chưa quan tâm đến chuyện này, công việc vẫn rất bề bộn.

3. "Hồ Yêu - Tiểu Hồng Nương" của Dương Mịch và Cung Tuất không thể chiếu vào kỳ nghỉ hè, đành chờ kỳ nghỉ đông.

5. Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế.

6. Rất nhiều người khuyên Đặng Siêu Từ bỏ giấc mơ làm đạo diễn phim điện ảnh, quay về đóng phim cho thật tốt đi.

7. Dự án phim "Xuân Nhật Yến" đang nhắm nam nữ chính là Vương An Vũ, Chương Nhược Nam.

8. Trước khi nổi tiếng nhờ thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân có yêu đương, nhưng sau khi có chút tiếng tăm thì luôn độc thân

9. "Đại Phụng Đả Canh Nhân" là dụ án nam tần trọng điểm của Tencent, nói chung là rất được coi trọng.

10. Phạm Băng Băng có thể ra nước ngoài phát triển tiếp nên nhiều nghệ sĩ bị Cbiz phong sát muốn học theo, trong đó có Lý Dịch Phong.

11. Triệu Lộ Tư rất tự tin vào nhan sắc của mình, không cần chỉnh sửa quá nhiều.

12. Lý Lan Địch sắp ký hợp đồng với Hoan Thụy, cô ấy và Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác trong bộ "Lưu Thủy Điều Điều"

13. Tình cảm giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn ổn định

14. Trương Tân Thành vẫn luôn muốn lấy được tài nguyên thời trang.

15. Nhạc Hoa muốn Vương Nhất Bác mang theo nghệ sĩ trong công ty nhưng cũng không dám can thiệp quá sâu. Dù sao cả công ty cũng dựa vào cậu ấy kiếm tiền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.