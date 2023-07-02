Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/7/2023: Tiêu Chiến muốn đóng phim Hong Kong, Angelababy thường xuyên sử dụng tóc giả?

2. Nghê Ni khí chất tốt nên cô thường lấy được không ít đại diện, đây cũng là phương hướng tiếp thị của đội ngũ của cô

1. Lý Thấm rất nặng tình cảm, không muốn đuổi việc người trong đoàn dù họ làm không tốt.

4. Lưu Diệc Phi vẫn rất thích đi du lịch, bình thường ở đại lục không có hoạt động đều ra nước ngoài ở trong trang viên của mình, đây cũng là nguyên nhân paparazzi đại lục cơ bản không chụp được được ảnh gì của cô, ngược lại chỉ có cư dân mạng trên toàn thế giới ngẫu nhiên gặp cô.

3. Dự án "Hồ yêu tiểu hồng nương Vương Quyền Thiên" đang được khởi động, Trương Tân Thành và Trương Lăng Hách đang tranh giành vai nam chính trong dự án phim này.

5. Tiêu Chiến muốn đóng phim Hong Kong, hiện tại trong giới Hong Kong có một nữ đại gia đặc biệt coi trọng anh.

6. Địch Lệ Nhiệt Ba mấy năm nay không qua lại với mấy người trong giới, giao tiếp thân thiết đều là nghệ sĩ cùng công ty.

7. Thái Từ Khôn vẫn chưa đáp lại chuyện tình cảm khiến đài Chiết Giang phát sóng chương trình Keep Running bị ảnh hưởng, sợ rằng không thể phát sóng trơn tru.

8. Lại xuất hiện bộ phim tình cảm sắp bắt đầu, Dương Tử lần đầu hợp tác với Trần Triết Viễn.

9. Trần Phi Vũ đang nhân vụ của Thái Từ Khôn để "tẩy trắng". Thậm chí cậu ấy còn đang tiếp xúc với các đại ngôn của Thái Từ Khôn.

10. Angelababy thực sự luôn luôn muốn làm mới mái tóc của mình một chút, nhưng nhóm không cho phép, quay phim cũng không thể tùy hứng, một số hợp đồng phát ngôn cũng nói rõ rằng nếu thay đổi tạo hình sẽ mất tiền, vì vậy thường xuyên sử dụng tóc giả.

11. Khí chất của Triệu Lộ Tư không đủ, đứng cạnh Tăng Lê càng làm cô ấy lép vế hơn.

12. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm có ý định kết hôn, nhưng chuyện này hai bên rất khó hoàn toàn hoàn thành trong thời gian ngắn. Chủ yếu là vì quan Hiểu Đồng bên này rất khó cân bằng tốt công việc và cuộc sống, hơn nữa bên Lộc Hàm cũng phải quan tâm đến rất nhiều việc, nhất là quan điểm của cư dân mạng và người hâm mộ, cho nên mặc dù anh cũng không để ý, nhưng đây cuối cùng cũng là chuyện của hai người, anh nhất định phải chuẩn bị tốt để tránh bất kỳ bên nào trong số đó bị tổn thương.

13. Hiện Mạnh Tử Nghĩa không quay phim. Cô ấy chuyên tâm tham gia show, bởi vì đi show kiếm tiền nhanh hơn.

14. Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công, các dự án tiếp xúc đều tốt, tài nguyên tăng lên đáng kể.

15. "Đại Tống Thiếu Niên Chí 2" của Trương Tân Thành và Châu Vũ Đồng dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 8.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.