1. Chương Tử Di thực ra bây giờ không theo đuổi bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, cô ấy đã giành được tất cả các giải thưởng có thể có được, đi theo các ông lớn ở phía sau hậu trường để kiếm tiền, sau đó đứng trên sân khấu khi có sự kiện. Trên thực tế, rất nhiều bộ phim đang tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy không có hứng thú.

4. Ở trong vòng, địa vị Nhậm Gia Luân rất vững chắc, tài nguyên rất tốt. Thành tích của anh ấy không tệ, tương lai có thể sẽ trở thành Chu Nhất Long thứ 2.

3. Đậu Kiêu thực sự có ý định cởi bỏ cái mác "ở rể" và cách cởi bỏ trực tiếp nhất là tích cực làm việc. Chỉ là về cơ bản anh ấy đã chuyển đổi công việc nội bộ, nếu muốn đạt được mục đích thì hoặc là thiết lập một mạng lưới quan hệ mới, hoặc là lựa chọn phát triển ở một lĩnh vực mới, những phương pháp khác sẽ không có hiệu quả.

5. Khi Lưu Diệc Phi không quay phim, về cơ bản cô ấy ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn, không hạn chế gì, nhưng chỉ cần cô ấy kiểm soát được thì sẽ dễ dàng giảm cân.

6. Bạn trai của Mã Tư Thuần thực sự khá gắn bó với cô ấy, mối quan hệ của cô ấy tương đối lành mạnh và gia đình cô ấy không còn cản trở cô ấy nữa. Bạn trai sẽ đi cùng cô ấy khi anh ấy không có gì để làm.

7. Gần đây, Trương Bá Chi lại gây chú ý chủ yếu vì mua căn biệt thự trị giá 40 triệu ở Thượng Hải để tiện cho việc đi học của các con, nguồn gốc của căn biệt thự này cũng thu hút nhiều sự chú ý. Có người cho rằng căn biệt thự này là do chồng cũ Tạ Đình Phong mua cho con trai. Nhưng trên thực tế, Tạ Đình Phong chỉ trả chi phí sinh hoạt và tiền giáo dục cho hai con trai của mình một cách thường xuyên, anh ấy không chịu trách nhiệm nhiều về các vấn đề tài chính khác của Trương Bá Chi.Người mua căn nhà này chính là cha ruột của người con thứ 3 của Trương Bá Chi, một người đàn ông đại lục giàu có. Người đó đưa tiền vì sợ rằng cô ấy sẽ tiết lộ điều gì không nên.

8. Ban đầu, Hắc Liên Hoa định Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân vai chính, cả hai bình phiên vị. Hiện tại, Đinh Vũ Hề không hot bằng Ngu Thư Hân nên lợi thế nghiêng về Ngu Thư Hân.

9. Tình cảm của Bạch Kính Đình và Tống Dật rất tốt, hai bên gia đình không ngăn cản, hai người không có trở ngại gì.

10. Bạch Lộc bây giờ có thù lao cao hơn trước. Lưu lượng tăng khiến giá trị con người cô ấy cũng tăng.

11. Lưu Vũ Ninh thực sự được các nền tảng trực tuyến lớn coi trọng, vì vậy mỗi khi có bất kỳ dự án tốt nào trên mỗi nền tảng, họ đều có ý định nhường cơ hội cho anh ấy. Tuy nhiên, Lưu Vũ Ninh không chỉ nhận tài nguyên, anh ấy cũng sẽ lựa chọn tài nguyên theo tình hình thực tế phát triển của mình, điều này tương đối hợp lý về tổng thể.

12. Đường Vũ Triết đã từng bị một mỹ nam đẹp trai nào đó coi là tình địch trong một khoảng thời gian, người đó chưa bao giờ cho anh ấy sắc mặt tốt và thậm chí còn bảo anh ta tránh xa một ngôi sao nam nào đó.

13. Hoàng Cảnh Du đã thực hiện hết các điều kiện để hòa giải với vợ cũ.

14. Trần Triết Viễn có phim tồn chất lượng, ekip sản xuất đều rất mạnh, thể loại phim tồn cũng đa dạng.

15. Vai nào diễn được Lưu Học Nghĩa đều nhận. Vai chính diện, phản diện, nam chính nam phụ, nam ba gì đó đều diễn.

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