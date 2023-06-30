1. Bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba , Cung Tuấn và Lưu Vũ Ninh đóng chính dự kiến sẽ được phát sóng trên Youku vào cuối tháng 7 năm nay.

4. Bộ phim mới của Trần Triết Viễn tuy rằng có sức nóng, nhưng đối với anh mà nói vẫn không tính là trình độ bạo phát, con đường chờ bạo còn phải tiếp tục đi.

3. Trương Gia Nghê hiện tại vừa nuôi con, vừa bận rộn với công việc, gần đây trong mắt người ngoài cô rất vất vả, nhưng cô cũng bức xúc. Nếu cô chỉ nghĩ đến công việc để xem nhẹ đứa trẻ, đứa trẻ sẽ được nhà chồng mang về, sau này nếu cô muốn gặp lại đứa trẻ sẽ không dễ dàng.

5. Mâu thuẫn giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và công ty đã trở nên gay gắt hơn, và gần đây cô cũng muốn tái cấu trúc nhóm của mình và thay thế mọi người trong công ty.

6. Mã Bá Khiên không thích Khổng Tuyết Nhi

7. Tần Lam không có việc gì liền thích đưa Ngụy Đại Huân đi du lịch, hơn nữa còn không cho Ngụy Đại Huân trả tiền

8. Dương Mịch thực sự đã thiết lập lại mối quan hệ với các nghệ sĩ có ảnh hưởng trong giới Hong Kong. Mặc dù giới hồng kông ngày nay không còn huy hoàng như năm đó, nhưng sức ảnh hưởng của một số nghệ sĩ vẫn không thể xem thường, Dương Mịch và giới hồng kông thiết lập lại mối quan hệ cũng xuất phát từ suy nghĩ về sự phát triển sau này.

9. Bộ phim của Angela Baby bây giờ muốn bán được một mức giá tốt đích xác không dễ dàng, kỳ thật sức ảnh hưởng của cô vẫn rất mạnh, thế nhưng diễn xuất của cô lại không có tiến bộ rõ rệt.

10. Nghê Ni thật sự rất được giới điện ảnh yêu thích, có đủ loại đại lão tìm qua cô, muốn quy tắc ngầm, nhưng trước mắt cô vẫn rất kiên định.

11. Dương Mịch trong bộ phim "Hồ yêu" cô ấy sẽ tự lồng tiếng, cô ấy rất coi trọng bộ phim này.

12. La Vân Hi trong bộ phim mới "Ban ngày nâng đèn", nữ chính gần đây đang tiếp xúc với Ngu Thư Hân.

13. Dự án phim "Khó dỗ dành' tiếp xúc Trần Phi Vũ và Mạnh Tử Nghĩa.

14. Dương Mịch và Đường Yên có liên hệ riêng tư, nhưng không thường xuyên, khẳng định không thể so sánh với trước đây.

15. Vương Nhất Bác hiện tại sẽ kiên quyết không nâng đỡ, hay đóng phim kèm theo người mới, chỉ nhận những bộ phim mà anh ấy muốn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.