Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2023: Thái Từ Khôn hiện đang độc thân, Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với sao nam?

Sao quốc tế 04/07/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lúc trước, vợ của Hồ Ca là thợ trang điểm kiêm phụ tá của anh ấy. Hai người làm việc chung với nhau rất nhiều năm, cô ấy từ phụ tá thăng cấp thành bạn, sau đó phát triển quan hệ nên thành bạn gái, cuối cùng do mang thai nên thượng vị biến thành vợ.

2. Lý Tiểu Lộ muốn đào tạo con gái trở thành người nổi tiếng, đưa bé vào Cbiz để làm việc kiếm tiền cho cô ấy tiêu xài. Từ lúc bị phong sát, thu nhập của cô ấy không đủ dùng.

3. Từ lúc đoạt giải thưởng thù lao của Chu Nhất Long tăng lên rất nhiều, địa vị trong giới cũng vậy.

4. Vương Hạc Đệ không có bất kì yêu đương mờ ám nào với người trong giới cả, bạn gái cũ vẫn luôn có ý định tái hợp nhưng đoàn đội của anh luôn can ngăn.

5. Thái Từ Khôn hiện đang độc thân. Nam nghệ sĩ khôn ngoan hơn Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm nên không dễ nắm được bằng chứng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2023: Thái Từ Khôn hiện đang độc thân, Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với sao nam? - Ảnh 1

6. Trần Đô Linh và Vương Sở Nhiên là 2 tiểu hoa được công nhận có nhan sắc và có khí chất tốt giống như hai đàn chị Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi.

7. Triệu Lệ Dĩnh đại ngôn Vượng Tử, tạp chí Bazaar tháng 8, Figaro tháng 8, Cosmo tháng 10. Cuối tháng 7 hoặc 8 sẽ vào đoàn phim là tài nguyên điện ảnh.

8. Bên phía Thái Từ Khôn khôn ngoan hơn Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong nên không dễ bị phong sát.

9. Trong giới đồn Kim Thần cướp vai của diễn viên phụ trong Khánh Dư Niên 2. Có người thầm chê trách cô ấy xấu tính nên mới bị Đặng Luân chia tay.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam. Nếu là đi ăn cùng đồng nghiệp nam thì cô ấy sẽ dẫn thêm vài nhân viên hoặc trợ lý đi cùng. Sau khi đóng máy, cô ấy ít khi liên lạc với đồng nghiệp nam.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2023: Thái Từ Khôn hiện đang độc thân, Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với sao nam? - Ảnh 2

11. Bộ phim tiếp theo của Trương Lăng Hách vẫn là cổ trang, hợp tác với Triệu Kim Mạch trong "Độ niên hoa".

12. Bộ phim "Anh bước ra từ trong ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du đóng chính bị trì hoãn một chút, dự kiến sẽ đợi đến tháng 8 mới phát sóng.

13. Bộ phim cổ trang "Sơn Hà Gối" đang nhắm tới dàn diễn viên chính là Tống Thiến, Đinh Vũ Hề

14. Điền Hi Vi sẽ đảm nhận vai chính trong dự án phim cổ trang "Đào Hoa Chiết Giang Sơn" được chuyển thể từ "Đào Chi Yêu".

15. Bộ phim “Đại Phụng Đả Canh Nhân” của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi dự kiến khởi quay vào ngày 20/7.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Từ Khôn Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/7/2023: Tiêu Chiến muốn đóng phim Hong Kong, Angelababy thường xuyên sử dụng tóc giả?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/7/2023: Tiêu Chiến muốn đóng phim Hong Kong, Angelababy thường xuyên sử dụng tóc giả?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2023: 'Bà mai' của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn đầu tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2023: 'Bà mai' của Dương Mịch và Lưu Khải Uy là Tần Lam, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong giai đoạn đầu tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với các chương trình thực tế, Lý Dịch Phong sẽ phát triển tiếp sự nghiệp ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2023: Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, Dương Tử và Dương Mịch thường liên lạc riêng tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2023: Dương Tử và Thành Nghị hiện tại thù lao phim đều rất cao, Dương Tử và Dương Mịch thường liên lạc riêng tư?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 31 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 31 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu