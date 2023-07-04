2. Lý Tiểu Lộ muốn đào tạo con gái trở thành người nổi tiếng, đưa bé vào Cbiz để làm việc kiếm tiền cho cô ấy tiêu xài. Từ lúc bị phong sát, thu nhập của cô ấy không đủ dùng.

1. Lúc trước, vợ của Hồ Ca là thợ trang điểm kiêm phụ tá của anh ấy. Hai người làm việc chung với nhau rất nhiều năm, cô ấy từ phụ tá thăng cấp thành bạn, sau đó phát triển quan hệ nên thành bạn gái, cuối cùng do mang thai nên thượng vị biến thành vợ.

4. Vương Hạc Đệ không có bất kì yêu đương mờ ám nào với người trong giới cả, bạn gái cũ vẫn luôn có ý định tái hợp nhưng đoàn đội của anh luôn can ngăn.

3. Từ lúc đoạt giải thưởng thù lao của Chu Nhất Long tăng lên rất nhiều, địa vị trong giới cũng vậy.

5. Thái Từ Khôn hiện đang độc thân. Nam nghệ sĩ khôn ngoan hơn Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm nên không dễ nắm được bằng chứng.

6. Trần Đô Linh và Vương Sở Nhiên là 2 tiểu hoa được công nhận có nhan sắc và có khí chất tốt giống như hai đàn chị Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi.

7. Triệu Lệ Dĩnh đại ngôn Vượng Tử, tạp chí Bazaar tháng 8, Figaro tháng 8, Cosmo tháng 10. Cuối tháng 7 hoặc 8 sẽ vào đoàn phim là tài nguyên điện ảnh.

8. Bên phía Thái Từ Khôn khôn ngoan hơn Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong nên không dễ bị phong sát.

9. Trong giới đồn Kim Thần cướp vai của diễn viên phụ trong Khánh Dư Niên 2. Có người thầm chê trách cô ấy xấu tính nên mới bị Đặng Luân chia tay.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam. Nếu là đi ăn cùng đồng nghiệp nam thì cô ấy sẽ dẫn thêm vài nhân viên hoặc trợ lý đi cùng. Sau khi đóng máy, cô ấy ít khi liên lạc với đồng nghiệp nam.

11. Bộ phim tiếp theo của Trương Lăng Hách vẫn là cổ trang, hợp tác với Triệu Kim Mạch trong "Độ niên hoa".

12. Bộ phim "Anh bước ra từ trong ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du đóng chính bị trì hoãn một chút, dự kiến sẽ đợi đến tháng 8 mới phát sóng.

13. Bộ phim cổ trang "Sơn Hà Gối" đang nhắm tới dàn diễn viên chính là Tống Thiến, Đinh Vũ Hề

14. Điền Hi Vi sẽ đảm nhận vai chính trong dự án phim cổ trang "Đào Hoa Chiết Giang Sơn" được chuyển thể từ "Đào Chi Yêu".

15. Bộ phim “Đại Phụng Đả Canh Nhân” của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi dự kiến khởi quay vào ngày 20/7.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.