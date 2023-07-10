Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Sức hút của nam chính “lưu lượng" (đông fan) Tiêu Chiến đã giúp “Ngọc Cốt dao" đạt thành tích đáng nể ngay từ ngày đầu lên sóng. Phim chạm mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video chỉ sau 5 giờ. Chỉ sau 3 ngày, “Ngọc Cốt dao" đã leo lên Top đầu cả hai bảng xếp hạng nhiệt độ phim của Datawin và Vlinkage. Tuy nhiên, phim do Tiêu Chiến đóng chính nhanh chóng chạm trán đối thủ mới “Khói lửa nhân gian của tôi" - bộ phim hiện đại do cặp đôi “tình tin đồn" Dương Dương - Vương Sở Nhiên thủ vai chính.

Mùa phim Trung Quốc hè 2023 trong tháng 7 sẽ tiếp tục là cuộc đua của những bộ phim mớ, trong đó, “Ngọc Cốt dao" của Tiêu Chiến và “Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương đang là hai tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn.

“Khói lửa nhân gian của tôi" được chiếu trên cả đài truyền hình và nền tảng trực tuyến từ tối 5/7 lập tức tạo “cơn sốt". Vộ phim đã có gần 80 chủ đề lọt vào top xu hướng tìm kiếm (hot search) của nền tảng Weibo, trong đó có 7 hot search đứng Top 1 khi phim lên sóng. Chỉ trong ngày đầu tiên, phim lọt vào Top 7 bảng xếp hạng nhiệt độ Datawin, Top 1 bảng xếp hạng phim chiếu đài Vlinkage.

Nam chính Tống Diệm (Dương Dương) đứng vị trí thứ 3 trong danh sách nhân vật phim hot nhất của Vlinkage, trong khi nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 9. Nhưng dù phải đối đầu nhiều phim đang hot thì “Khói lửa nhân gian của tôi” vẫn bứt phá nhanh chóng.

“Khói lửa nhân gian của tôi" là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của nữ bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) và chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương). Cả hai từng là bạn học thời trung học và dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, tình yêu của họ không được như ý nguyện, phải trải qua những sóng gió, gian truân và không thể tiếp tục bên nhau.

10 năm sau đó, Hứa Thẩm – Tống Diệm gặp lại và nhiều lần chạm mặt khi họ cùng nhau làm việc để bảo vệ thành phố nơi mình sống. Vì vẫn còn tình cảm với Tống Diệm nên Hứa Thấm nỗ lực tìm cách ở bên một lần nữa, mặc cho Tống Diệm buông những lời lạnh lùng.

Phim đan xen tình cảnh hiện tại với những thước phim trong quá khứ của cặp đôi chính. Diễn biến phim có sự gay cấn xoay quanh những vụ cứu hỏa, cứu hộ, với nhiều đất diễn cho nam diễn viên Dương Dương.