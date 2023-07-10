Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Sao quốc tế 10/07/2023 12:50

Sau 12 tập phim lên sóng, “Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã vượt mặt các phim hot như “Ngọc Cốt dao", “Trường phong độ".

Mùa phim Trung Quốc hè 2023 trong tháng 7 sẽ tiếp tục là cuộc đua của những bộ phim mớ, trong đó, “Ngọc Cốt dao" của Tiêu Chiến và “Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương đang là hai tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn.

Sức hút của nam chính “lưu lượng" (đông fan) Tiêu Chiến đã giúp “Ngọc Cốt dao" đạt thành tích đáng nể ngay từ ngày đầu lên sóng. Phim chạm mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video chỉ sau 5 giờ. Chỉ sau 3 ngày, “Ngọc Cốt dao" đã leo lên Top đầu cả hai bảng xếp hạng nhiệt độ phim của Datawin và Vlinkage. Tuy nhiên, phim do Tiêu Chiến đóng chính nhanh chóng chạm trán đối thủ mới “Khói lửa nhân gian của tôi" - bộ phim hiện đại do cặp đôi “tình tin đồn" Dương Dương - Vương Sở Nhiên thủ vai chính.

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình - Ảnh 1

“Khói lửa nhân gian của tôi" được chiếu trên cả đài truyền hình và nền tảng trực tuyến từ tối 5/7 lập tức tạo “cơn sốt". Vộ phim đã có gần 80 chủ đề lọt vào top xu hướng tìm kiếm (hot search) của nền tảng Weibo, trong đó có 7 hot search đứng Top 1 khi phim lên sóng. Chỉ trong ngày đầu tiên, phim lọt vào Top 7 bảng xếp hạng nhiệt độ Datawin, Top 1 bảng xếp hạng phim chiếu đài Vlinkage.

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình - Ảnh 2

Nam chính Tống Diệm (Dương Dương) đứng vị trí thứ 3 trong danh sách nhân vật phim hot nhất của Vlinkage, trong khi nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 9. Nhưng dù phải đối đầu nhiều phim đang hot thì “Khói lửa nhân gian của tôi” vẫn bứt phá nhanh chóng.

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình - Ảnh 3Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình - Ảnh 4

 

“Khói lửa nhân gian của tôi" là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của nữ bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) và chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương). Cả hai từng là bạn học thời trung học và dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, tình yêu của họ không được như ý nguyện, phải trải qua những sóng gió, gian truân và không thể tiếp tục bên nhau.

10 năm sau đó, Hứa Thẩm – Tống Diệm gặp lại và nhiều lần chạm mặt khi họ cùng nhau làm việc để bảo vệ thành phố nơi mình sống. Vì vẫn còn tình cảm với Tống Diệm nên Hứa Thấm nỗ lực tìm cách ở bên một lần nữa, mặc cho Tống Diệm buông những lời lạnh lùng.

Phim đan xen tình cảnh hiện tại với những thước phim trong quá khứ của cặp đôi chính. Diễn biến phim có sự gay cấn xoay quanh những vụ cứu hỏa, cứu hộ, với nhiều đất diễn cho nam diễn viên Dương Dương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên tung loạt poster trước giờ phim lên sóng

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên tung loạt poster trước giờ phim lên sóng

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 53 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn