Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

Sao quốc tế 10/07/2023 11:10

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cuộc sống hàng ngày của Tống Dật và Bạch Kính Đình rất ngọt ngào. Cả hai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, một mặt là không cần thiết, mặt khác là do mọi người đoán già đoán non mối quan hệ này là thật hay giả sẽ mang lại nhiều sức nóng, hiện tại lại không có ý định che giấu.

2. Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chỉ là đồng nghiệp, không có tình cảm khác.

3. Thái Từ Khôn sẽ không bị phong sát như Đặng Luân, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Viên Băng Nghiên,…

4. Trương Vũ Kiếm cũng muốn hòa giải với vợ cũ giống như Hoàng Cảnh Du nhưng không được. Một là Trương Vũ Kiếm không có chỗ dựa vững chắc, hai là Trương Vũ Kiếm không có điều kiện kinh tế. Nam diễn viên đang thử đầu tư ngành khác để kiếm tiền.

5. Ở trong vòng, mọi người bàn tán ba cặp đôi có khả năng đi đến hôn nhân viên mãn, lần lượt là Châu Đông Vũ Lưu Hạo Nhiên, Dương Dương Vương Sở Nhiên, Tống Dật Bạch Kính Đình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn? - Ảnh 1

6. Trần Hiểu sắp hợp tác với Trần Đạo Minh trong một bộ phim cổ trang chính kịch.

7. Đã rất lâu, Đường Yên không có tác phẩm phát sóng, nhiệt độ của cô ấy giảm rất nhanh.

8. Vương Hạc Đệ không cùng bất cứ tiểu hoa nào trong giới yêu đương mờ ám. Anh ấy chỉ phối hợp tuyên truyền phim.

9. Trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến không có khả năng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba, vì lịch trình của cả hai bên đều đã kín.

10. Trong giới truyền tai nhau là Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Tài nguyên chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba là nhờ vào nhân mạch của Hoàng Cảnh Du lấy được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn? - Ảnh 2

11. Ngô Lỗi rất biết chừng mực. Khi hợp tác quay phim, có vài tiểu hoa cởi mở nửa đêm gõ cửa phòng anh ấy nhưng anh ấy không động tâm. Tuy anh ấy rất giỏi xã giao nhưng sẽ không đi quá giới hạn với các tiểu hoa. Tương tự, lúc tiểu hoa mặt tròn phát ngôn không tốt, anh ấy vẫn giữ phong độ, không vượt qua ranh giới.

12. Nhậm Mẫn cho rằng lùm xùm tình ái của Thái Từ Khôn đã hút mất nhiệt độ của Ngọc Cốt Dao. Cô ấy cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, không cần quan tâm lời nói của người khác.

13. Dự án phim "Vạn Tra Triêu Hoàng" đã định nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam. Nếu là đi ăn cùng đồng nghiệp nam thì cô ấy sẽ dẫn thêm vài nhân viên hoặc trợ lý đi cùng. Sau khi đóng máy, cô ấy ít khi liên lạc với đồng nghiệp nam.

15. Hoàng Cảnh Du và vợ cũ đã thỏa thuận hòa giải. Anh ấy cũng không phạm pháp nên không bị phong sát.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2023: Vương Nhất Bác định thành lập một công ty riêng, Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2023: Vương Nhất Bác định thành lập một công ty riêng, Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không có khả năng hợp tác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không có khả năng hợp tác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh, Viên Băng Nghiên trông chờ vào phim đóng cùng Chung Hán Lương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời đẹp hơn rất nhiều so với màn ảnh, Viên Băng Nghiên trông chờ vào phim đóng cùng Chung Hán Lương?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2023: Thái Từ Khôn hiện đang độc thân, Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với sao nam?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2023: Thái Từ Khôn hiện đang độc thân, Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với sao nam?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 54 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn