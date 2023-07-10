Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2023: Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con, Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự định sẽ kết hôn?

2. Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di chỉ là đồng nghiệp, không có tình cảm khác.

1. Cuộc sống hàng ngày của Tống Dật và Bạch Kính Đình rất ngọt ngào. Cả hai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, một mặt là không cần thiết, mặt khác là do mọi người đoán già đoán non mối quan hệ này là thật hay giả sẽ mang lại nhiều sức nóng, hiện tại lại không có ý định che giấu.

4. Trương Vũ Kiếm cũng muốn hòa giải với vợ cũ giống như Hoàng Cảnh Du nhưng không được. Một là Trương Vũ Kiếm không có chỗ dựa vững chắc, hai là Trương Vũ Kiếm không có điều kiện kinh tế. Nam diễn viên đang thử đầu tư ngành khác để kiếm tiền.

3. Thái Từ Khôn sẽ không bị phong sát như Đặng Luân, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Viên Băng Nghiên,…

5. Ở trong vòng, mọi người bàn tán ba cặp đôi có khả năng đi đến hôn nhân viên mãn, lần lượt là Châu Đông Vũ Lưu Hạo Nhiên, Dương Dương và Vương Sở Nhiên, Tống Dật Bạch Kính Đình.

6. Trần Hiểu sắp hợp tác với Trần Đạo Minh trong một bộ phim cổ trang chính kịch.

7. Đã rất lâu, Đường Yên không có tác phẩm phát sóng, nhiệt độ của cô ấy giảm rất nhanh.

8. Vương Hạc Đệ không cùng bất cứ tiểu hoa nào trong giới yêu đương mờ ám. Anh ấy chỉ phối hợp tuyên truyền phim.

9. Trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến không có khả năng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba, vì lịch trình của cả hai bên đều đã kín.

10. Trong giới truyền tai nhau là Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có một đứa con nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Tài nguyên chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba là nhờ vào nhân mạch của Hoàng Cảnh Du lấy được.

11. Ngô Lỗi rất biết chừng mực. Khi hợp tác quay phim, có vài tiểu hoa cởi mở nửa đêm gõ cửa phòng anh ấy nhưng anh ấy không động tâm. Tuy anh ấy rất giỏi xã giao nhưng sẽ không đi quá giới hạn với các tiểu hoa. Tương tự, lúc tiểu hoa mặt tròn phát ngôn không tốt, anh ấy vẫn giữ phong độ, không vượt qua ranh giới.

12. Nhậm Mẫn cho rằng lùm xùm tình ái của Thái Từ Khôn đã hút mất nhiệt độ của Ngọc Cốt Dao. Cô ấy cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, không cần quan tâm lời nói của người khác.

13. Dự án phim "Vạn Tra Triêu Hoàng" đã định nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba ít khi tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp nam. Nếu là đi ăn cùng đồng nghiệp nam thì cô ấy sẽ dẫn thêm vài nhân viên hoặc trợ lý đi cùng. Sau khi đóng máy, cô ấy ít khi liên lạc với đồng nghiệp nam.

15. Hoàng Cảnh Du và vợ cũ đã thỏa thuận hòa giải. Anh ấy cũng không phạm pháp nên không bị phong sát.

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