Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam?

Sao quốc tế 06/07/2023 12:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hợp đồng của Cổ Lực Na Trát với Hòa Tụng hết hạn không gia hạn, sau này cô muốn tự mình đi tìm kiếm tài nguyên giải trí.

2. Ngô Lỗi không muốn cạnh tranh cùng một nguồn phim điện ảnh với Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng thị trường có lúc thích gây chuyện, kiểu như lúc đầu thì thích nhan sắc của 4 chữ, lúc sau lại cảm thấy Ngô Lỗi cũng rất đẹp trai.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện không có đội ngũ quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp, gặp phải chuyện đều trực tiếp lạnh lùng xử lý.

4. Nghê Ni có sức cạnh tranh mạnh nhất trong số lứa tiểu hoa 85 về lĩnh vực điện ảnh.

5. Gia đình Châu Dã yêu cầu công ty quản lý thật chặt cô ấy, không cho cô ấy quá thân mật với các sao nam, yêu đương càng không cho phép.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam? - Ảnh 1

6. Tôn Di là một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp, tính cách cũng tương đối, vì vậy những người theo đuổi cô vẫn còn khá nhiều.

7. Phim tiếp theo của Vương Vũ An là phim hiện đại.

8. Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã được cấp giấy phép phát hành.

9. Đặng Luân đích xác có không ít fan trung thành, đừng nhìn anh bây giờ không có cơ hội quay lại giới, nhưng một khi anh mở ra nghề phụ, những fan trung thành này liền trở thành động lực phát triển công việc lớn nhất của anh.

10. Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh làm việc cho mình. Chuyện này có chút đáng sợ vì người trợ lý này ở bên Triệu Lệ Dĩnh rất lâu, biết rất nhiều bí mật của Triệu Lệ Dĩnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam? - Ảnh 2

11. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của La Vân Hi cũng có thể, nhưng kinh doanh và thời trang tương đối không tốt.

12. Triệu Lộ Tư hiện tại kịch bản rất nhiều, chọn không hết. Triệu Lộ Tư bây giờ quay xong cũng sẽ cho mình nghỉ ngơi, sẽ không còn liền mạch như trước nữa.

13. Bộ phim Trần Duyên được đánh giá không tốt lắm, nam chính bên kia muốn buông xuôi, còn Angela Baby rất coi trọng.

14. Thẩm Nguyệt hiện tại không thể nhận được vai chính, nhưng sau khi công ty một lần nữa nâng đỡ, cũng có thể lăn lộn với nữ phụ của hạng mục tương đối tốt.

15. Bạch Lộc mặc dù bây giờ gây tranh cãi lớn nhưng sức nóng cũng không nhỏ, vẫn rất được coi trọng trong lứa tiểu hoa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Châu Dã sao hoa ngữ sao châu á

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