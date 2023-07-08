Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2023: Vương Nhất Bác định thành lập một công ty riêng, Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới?

Sao quốc tế 08/07/2023 16:16

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim của Trần Khả Tân "Án sát chồng ở hẻm Tương Viên" có Trương Tụng Văn và Chương Tử Di đóng chính là dự án sẽ được đầu tư lớn.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba sắp rời khỏi Gia Hành, trước đó cô ấy đã có nhiều mâu thuẫn và từ chối gia hạn hợp đồng. Gia Hành thực sự đã trả rất nhiều tiền để cô ở lại, còn liên lạc với gia đình cô ấy, tìm cách để cản trở cô ấy.

4. Khi Hà Cảnh đi ăn với người khác, anh ấy sẽ bí mật thanh toán hóa đơn trước.

5. Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới, vì tình yêu mà cô không còn nhận lời đóng phim ở những nơi xa xôi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2023: Vương Nhất Bác định thành lập một công ty riêng, Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới? - Ảnh 1

6. Vương Tấn đối xử với vợ rất tệ, lại có tình nhân mới nên rất muốn ly hôn với vợ, đồng thời tính tìm cách để đá cô ra khỏi nhà.

7. Bạn gái mới của Tống Uy Long đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều.

8. Angela Baby và Nhậm Gia Luân luôn không hoà hợp nên khó có khả năng hợp tác quảng bá phim cùng nhau.

9. Tạ Đình Phong cũng rất muốn hợp tác với Ngô Kinh trong một bộ phim để có thể lợi dụng danh tiếng của ông ấy tăng sức hút phòng vé.

10. Vương Nhất Bác định thành lập một công ty mới của riêng mình và Đỗ Hoa sẽ trở thành cổ đông. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2023: Vương Nhất Bác định thành lập một công ty riêng, Nghê Ni và bạn trai hiện tại gấp rút làm đám cưới? - Ảnh 2

11. Dương Mịch cắt đứt quan hệ với công ty cũ dẫn đến mất một số tài nguyên kinh doanh, chỉ có thể dựa vào chính mình để duy trì và giành được các mối quan hệ.

12. Hiện tại Mạnh Mỹ Kỳ đang cố gắng hết sức để tiếp thị bản thân, chủ yếu là do hợp đồng với công ty sắp hết hạn mà vẫn chưa tìm được chỗ khác, sợ rằng sau khi mất công ty mình sẽ lụi tàn.

13. Các nhân viên xung quanh Lý Hiện lúc này cũng cực kỳ cẩn thận, để mắt đến anh ta cả ngày vì sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc hợp tác với Prada. 

14. Tống Dật và Bạch Kính Đình vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, một mặt là không cần thiết, mặt khác là do mọi người đoán già đoán non mối quan hệ này là thật hay giả sẽ mang lại nhiều sức nóng, hiện tại lại không có ý định che giấu.

15. Sự nổi tiếng của Chu Nhất Long gần đây khá cao, anh ấy có con mắt chọn kịch bản rất tốt, trước đây anh ấy không thích giao tiếp nhiều, nhưng trong hai năm qua, anh ấy đã thay đổi để bén rễ trong ngành điện ảnh và xây dựng một mối quan hệ tốt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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