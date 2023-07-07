Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không có khả năng hợp tác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới?

Sao quốc tế 07/07/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim cổ trang cấp S (phim trọng điểm) của đạo diễn Quách Kính Minh tên là "Bạch Trạch Lệnh"

2. Sau khi Trịnh Sảng bị hạn chế, ba cô về nước tìm Hồ Ngạn Bân muốn hợp tác, nhưng đã bị anh trực tiếp cự tuyệt.

3. "Trường Tương Tư" do Dương Tử đóng chính phải cắt nối chỉnh sửa 1 lần nữa để qua thẩm duyệt.

4. Ngao Thụy Bằng rất được các nữ nghệ sĩ yêu thích, chủ yếu là cậu ấy chơi game giỏi và miệng rất ngọt. Ngao Thụy Bằng cũng muốn tranh thủ kết giao với mọi người, cậu ấy thông minh hơn vẻ bề ngoài.

5. "Châu Liêm Ngọc Mạc" của Triệu Lộ Tư đang tuyển nam chính. Trước mắt đoàn làm phim nhắm đến Trần Triết Viễn để họ hợp tác lần 2. Nam thứ là Vương Tử Kỳ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không có khả năng hợp tác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới? - Ảnh 1

6. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương quen biết nhau nhiều năm, nhưng ở bên nhau mới hơn một năm.

7. Ngô Lỗi rất giỏi xã giao, tuy rằng cùng rất nhiều chị em sản xuất quan hệ không tệ, nhưng chỉ dừng lại ở giai đoạn trêu chọc, sẽ không vượt qua giới hạn.

8. Âu Hào và rất nhiều nhà sản xuất, đạo diễn trong giới có quan hệ đặc biệt tốt.

9. Lý Nhất Đồng thuộc thể chất ăn không béo, bộ xương lại nhỏ, bình thường chỉ cần không ăn uống nhiều, sẽ không có quá nhiều băn khoăn.

10. Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây không có khả năng hợp tác, hai bên cũng căn bản không quen biết.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không có khả năng hợp tác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'yêu lại từ đầu' trong dự án mới? - Ảnh 2

11. Điền Hi Vi, Ngao Thụy Bằng đóng chính trong dự án phim "Hoa Kiều hỉ sự", dự kiến chuẩn bị phát sóng vào tháng 8 năm nay.

12. Dương Tử nói về hợp tác kinh doanh với một thương hiệu chăm sóc da Nhật Bản.

13. Running Man đã cắt một phiên bản khác mà không có Thái Từ Khôn, mặc dù hơi ngắt đoạn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể phát sóng.

14. Mộ sắc tâm ước" số liệu rất kém, Nhậm Gia Luân và Angelababy đều lười cùng nhau quảng bá phim.

15. Bộ phim của Trần Khả Tân "Án sát chồng ở hẻm Tương Viên" có Trương Tụng Văn và Chương Tử Di đóng chính là dự án lớn.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2023: Dương Mịch thuê trợ lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh , gia đình cấm Châu Dã quá thân mật với các sao nam?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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