Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa?

Sao quốc tế 09/07/2023 13:33

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Các thương hiệu sẽ từ từ dừng hợp tác cùng Thái Từ Khôn, tư bản đã tận lực bảo vệ cậu ấy. Nếu không hậu quả sẽ rất xấu mặt. Khi Thái Từ Khôn mất đi giá trị thương mại thì Keep Running sẽ cắt cảnh của cậu ấy không chút do dự. Nhưng hiện tại vẫn phải xem đài Lam muốn làm lá cờ đầu phong sát Thái Từ Khôn hay không

2. "Hồ Yêu - Vương Quyền" đã đổi ekip sản xuất, hiện đang quảng bá. Nhưng nam chính lại đang liên hệ Lưu Diệu Văn, một nghệ sĩ có diễn xuất chưa được công nhận. Một số người coi lựa chọn này như đuổi khán giả.

3. "Khó Dỗ Dành" đã gửi kịch bản cho Tống Uy Long, anh ấy có hứng thú, khả năng nhận khá cao. Nữ chính đang tiếp xúc với Trương Dư Hi, trước kia cô ấy cũng quảng bá để phù hợp với hình tượng nhân vật nên nhiều người cảm thấy nữ chính nhất định phải là cô ấy. Đoàn làm phim đang thu thập ý kiến của cư dân mạng, khả năng chọn Trương Dư Hi tương đối cao.

4. Dịch Dương Thiên Tỉ bị tung tin đồn tiêu cực lên mạng nhưng đoàn đội cậu ấy không đưa ra phản ứng. Lý do thì do không phải tất cả những tin đồn đều là giả, cho nên đoàn đội quyết định im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống.

5. Tình cảm của Dương DươngVương Sở Nhiên rất ổn định. Hai người không có chia tay, chỉ là hai bên cẩn thận một chút, né tránh phóng viên theo dõi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa? - Ảnh 1

6. Dương Dương và Vương Sở Nhiên dùng chung đoàn đội tuyên truyền.

7. Tình cảnh của Vương Sở Nhiên bây giờ khá khó xử. Hai bộ phim của cô ấy cùng phát sóng và cô ấy có tin đồn tình ái với cả Vương Tử Kỳ và Dương Dương. Mà Vương Sở Nhiên rất yêu Dương Dương, bình thường đều lén nhìn anh ấy.

8. Prada muốn giữ Lý Hiện nên muốn nâng danh phận cho anh ấy.

9. Trình Tiêu không muốn gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa nhưng công ty lại lấy tiền đồ của em gái cô ấy ra làm cái giá trao đổi.

10. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã nói chuyện hợp tác với Vương Kinh Hoa, dù sao đối phương có nhiều tài nguyên điện ảnh, nói về tương lai của mình cũng có thể giúp đỡ. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên rất ổn định, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Kinh Hoa? - Ảnh 2

11. Tần Tuấn Kiệt và bạn gái hiện tại hướng tới lâu dài, 2 bên đã gặp phụ huynh, chuẩn bị kết hôn.

12. Đặng Luân bị đẩy lên hot search là do sao nam nào đó đẩy ra làm lá chắn. Bởi vì Đặng Luân chẳng thể phản ứng lại được, hơn nữa sự việc của studio anh ấy cũng là thật.  

13. Khí chất của Dương Tử rất khó hình thành một phong cách thời trang độc lập, chỉ có thể dựa vào việc bắt chước phong cách ăn mặc của các nữ diễn viên khác.

14. Hợp đồng của Cổ Lực Na Trát với Hòa Tụng đến hạn sẽ không ký tiếp, cô ấy muốn tự mình mở phòng làm việc riêng.

15. Gia đình Ngụy Đại Huân là một công ty bất động sản và truyền thông, một thế hệ giàu có.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á

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