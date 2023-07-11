Cùng có phim lên sóng, thành tích của Dương Dương cùng 'người yêu tin đồn' bất ngờ vượt mặt Tiêu Chiến

Trong khi đó Tiêu Chiến sau thành công của tác phẩm chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy lại quyết định quay trở lại với thể loại cổ trang yêu thích. Mặc dù được đánh giá là ngang tài ngang sức nhưng nhìn chung phim mới của Dương Dương vẫn đang được đánh giá cao hơn Ngọc Cốt Dao.

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Dương Dương cuối cùng đã trở lại đầy ấn tượng với một tác phẩm ngôn tình hiện đại với tên gọi Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi .

Mặc dù khai thác chủ đề cũ kĩ nhưng Khói Lửa Nhân Gian của tôi gây ấn tượng vì tập trung làm sáng hình tượng người lính cứu hỏa nghiêm nghị, hết mình vì sự an nguy của người khác. Bên cạnh đó, Dương Dương được khán giả nhận xét có tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Tuy không quá xuất sắc, khả năng diễn xuất của nam diễn viên không còn khiến khán giả phải “cay mắt” như trước. Dường như điều đó đã giúp Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được đánh giá cao hơn hẳn Ngọc Cốt Dao.

Trong khi đó, diễn xuất của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao lại bị nhận xét là quá an toàn, không có sự bứt phá. Nếu như diễn xuất của Tiêu Chiến trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy từng khiến khán giả phải bất ngờ vì quá xuất sắc thì vai diễn Thời Ảnh dường như lại cho thấy bước thụt lùi của nam diễn viên trẻ.

“Khói lửa nhân gian của tôi” ,gay sau khi phát sóng, phim nhanh chóng đứng đầu trên bảng thảo luận/thịnh vượng của Datawin, Vlinkage. Chỉ số nhân vật của Dương Dương cũng phá 9 điểm ngay trong ngày chiếu đầu tiên. Ngoài ra, các nhân vật khác như Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), Sách Tuấn (Trương Bân Bân), Mạnh Yến Thần (Ngụy Đại Huân) đều có độ thảo luận cao.

Tính đến hiện tại, các chỉ số của phim đều tăng dần theo mỗi ngày. Về tỉ suất người xem trên đài Hồ Nam (Trung Quốc) cũng có chiều hướng tăng khả quan. Hiệu quả phát sóng tốt chứng minh Dương Dương có lượng khán giả riêng, sẵn lòng đón đợi tác phẩm mà họ tham gia diễn xuất.

Bên cạnh đó, ngoại hình đẹp đôi, khả năng tương tác ăn ý của anh với bạn diễn Vương Sở Nhiên - cũng được biết đến là bạn gái tin đồn tạo được cảm xúc cho người xem.