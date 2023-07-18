Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2023: Trương Bân Bân không dìm Dương Dương để lấy tiếng, Bạn trai cũ để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 18/07/2023 12:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Quan Hiểu Đồng không quan tâm fan của Lộc Hàm có chấp nhận cô ấy là chị dâu hay không. Bản thân Lộc Hàm cũng không quan tâm.

2. Dự án phim Thiền Nữ tạm định vai chính Lưu Vũ Ninh và Vương Tử Văn.

3. Nhân duyên của Hoàng Cảnh Du đối với phái nữ vô cùng tốt. Trong vòng ngoài vòng, đều có người chủ động theo đuổi anh ấy. Cũng có nhiều nữ minh tinh cởi mở gõ cửa phòng anh ấy.

4. Công việc của Trần Phi Vũ tương đối ổn. Sau sự cố kia, nam diễn viên liền một mực nghe lời cha mẹ.

5. Trương Bân Bân rất tốt tính. Nhân vật lính cứu hỏa của anh ấy có diễn xuất khá hơn Dương Dương nhưng phía Trương Bân Bân không mua bản thảo để "dìm" Dương Dương. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2023: Trương Bân Bân không dìm Dương Dương để lấy tiếng, Bạn trai cũ để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm? - Ảnh 1

6. Sau khi kết hôn, Hám Thanh Tử sẽ dần rời khỏi vòng giải trí, tập trung chăm lo cho hôn nhân & gia đình.

7. Lam Doanh Oánh có diễn xuất, nhan sắc cũng ưa nhìn nhưng không có cách nào nổi tiếng được. Tài nguyên của cô ấy tạm ổn, nhân duyên trong vòng không tệ.

8. Cổ Lực Na Trát không có tác phẩm tiêu biểu, cô ấy đi con đường nhan sắc nên bị gắn mác bình hoa di động.

9. Trong An Lạc Truyện, Vương Dịch Đình biểu hiện xuất sắc. Người trong vòng ngầm thừa nhận cô ấy có màn ra mắt kinh diễm.

10. Bạn trai cũ tra nam đã để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm. Hiện tại, cô ấy né tránh tiếp xúc thân thiết với phái nam. Dù là tuyên truyền cho phim, cô ấy cũng từ chối tương tác với bạn diễn quá lố.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2023: Trương Bân Bân không dìm Dương Dương để lấy tiếng, Bạn trai cũ để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Cảnh Điềm? - Ảnh 2

11. Bộ phim Cô Gái Mất Tích đã giúp Văn Vịnh San thoát khỏi cái danh kém tên tuổi. Trước đó, hai vai diễn Vương Ngữ Yên và Triệu Mẫn đã đem tới hình ảnh nhạt nhòa cho khán giả, làm công chúng chỉ trích cô ấy nặng nề.

12. Phim cổ trang "Lang quân không như ý" sẽ chính thức phát sóng 20/7 trên Youku.

13. Trương Nghệ Hưng rất có dã tâm, quy hoạch sự nghiệp rõ ràng, trước mắt đang định đầu quân sang mảng điện ảnh.

14. Lúc Cảnh Điềm bị tra nam làm tổn thương, Trương Bân Bân có gọi điện an ủi cô ấy.

15. Lưu Hạo Nhiên cùng Trần Tư Thành bất hòa, Đồng Lệ Á cũng không quản anh ấy. Trên công việc, anh ấy sẽ để Châu Đông Vũ hỗ trợ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Trương Bân Bân Cảnh Điềm sao hoa ngữ sao châu á

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