Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/7/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên không dám công khai yêu đương, Angelababy bận rộn liên hệ với các nhà sản xuất lớn?

2. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên "Cây ô liu trắng" của Cửu Nguyệt Hi. Trần Triết Viễn và Vương Ngọc Văn gần như đã quyết định, dự kiến khởi quay vào tháng 9.

1. Bộ phim “Nhân gian khói lửa” đã vượt qua mong đợi của mọi người, trước mắt người xem đang hứng thú với cắc cặp đôi như Dương Dương và Trương Bân Bân, Vương Sở Nhiên và Ngụy Đại Huân, còn nam nữ chính không được bàn luận sôi nổi bằng.

4. Phim truyền hình "Nam nữ đa tình" chính thức tổ chức lễ khởi quay, diễn viên chính là Điền Hi Vi, Tân Vân Lai, Trương Trạch Hoa, Châu Vũ Đồng..., cải biên từ tiểu thuyết "Nơi này không có thiện nam tín nữ" của Liễu Thúy Hồ.

3. Bộ phim Sơn Hà Chẩm gần đây đang tiếp xúc với Tống Thiến, nam chính hiện đang bàn với Đinh Vũ Hề.

5. Dương Dương và Vương Sở Nhiên không dám đi theo con đường "Tình yêu công khai" của Bạch Kính Đình và Tống Dật. Họ chỉ có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế.

6. Bộ phim tiếp theo của Lưu Vũ Ninh là "Thiền nữ", hợp tác với Vương Tử Văn, tháng 8 khởi quay. Nhân viên làm việc trong đội của anh thật sự rất thoải mái, chuyện lớn anh ra mặt, chuyện nhỏ anh cũng sẽ không so đo, cho nó qua đi là được.

7. Hợp đồng của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hết hạn vào năm sau, công ty hứa hẹn rất nhiều để gia hạn hợp đồng với cô, nhưng cô kiên quyết từ chối.

8. Hầu Minh Hạo năm nay cảm giác có xu thế nổi lên, hai tháng trước phát sóng Hộ Tâm hút không ít fan, sau đó Dưới Dị Nhân của anh và Bành Dục Sướng dự tính phát sóng vào tháng 8, tiếp theo còn phải quay phần 2-3 của Dưới Dị Nhân, liên tục quen mặt đối với việc nâng cao độ nổi tiếng rất có trợ giúp, bộ phim tiếp theo tạm định là Bạch Trạch Lệnh của iQiYi, nữ chính Cúc Tịnh Y, đạo diễn Lạc Lạc, Quách Kính Minh là giám chế.

9. Vương Nhất Bác, Doãn Chính, Hàn Hàn những người này đều chơi xe thể thao chuyên nghiệp trên đường đua chuyên nghiệp, tiêu tốn rất nhiều tiền.

10. Gần đây Angelababy bận rộn liên hệ với các nhà sản xuất lớn, thậm chí cô ấy còn sẵn sàng đóng những bộ phim kinh phí nhỏ, miễn là có thể vào đoàn.

11. Mặc dù Bạch Kính Đình kém Tống Dật vài tuổi nhưng anh ấy lại ở vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này.

12. Bộ phim "Ngọc Cốt Dao" nhảy dù phát sóng, nhưng kinh phí quảng bá của bộ phim rất đầy đủ, nếu không phải vì sự việc của Thái Từ Khôn chiếm quá nhiều lượt tìm kiếm, bộ phim này chắc chắn sẽ thống trị danh sách.

13. Chu Nhất Long sau khi đoạt ảnh đế đã có được chỗ đứng vững chắc trên bảng xếp hạng phòng vé, hiện tại "Cô ấy biến mất" cũng rất được yêu thích, đối với anh ấy mà nói, càng giống như dệt hoa trên gấm, càng khiến cho thành tích phòng vé của anh càng tốt hơn .

14. Lý Thấm chủ yếu kiếm tiền bằng cách quay phim, cũng không phải chia sẻ với công ty hay nền tảng nào, vì vậy cô ấy nhận được khá nhiều.

15. Trần Triết Viễn được tư bản đánh giá cao, điều đó phụ thuộc vào việc anh có thể vươn lên dẫn đầu hay không, ít nhất thì tư bản sau lưng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào anh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.