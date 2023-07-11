Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2023: Dương Tử đang tiếp xúc tác phẩm chính kịch, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng yêu nhau?

Sao quốc tế 11/07/2023 11:59

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Biểu hiện của Phạm Thừa Thừa trong Keep Running mùa này khá tốt. Anh ấy có khiếu về chương trình tạp kỹ, cũng không lộ vẻ khó xử với Lý Thần dù không có tương tác riêng tư. Có khả năng sẽ thêm cảnh quay của anh ấy lấp vào chỗ trống của nam nghệ sĩ trong Keep Running. Lộ trình hiện tại của Phạm Thừa Thừa khá rõ ràng, đó là tập trung vào điện ảnh và truyền hình, bổ sung thêm các chương trình tạp kỹ.

2. Chương trình “Đại bài đối vương bài 8”: Thẩm Đằng, Quan Hiểu Đồng, Tạ Na, Dương Dương, Hoàng Tử Thao, Tống Á Hiên.

3. Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo sẽ hợp tác trong "Bạch Trạch Linh" khởi quay tại Hoành Điếm vào cuối tháng 9.

4. "Hương Mật 2" chỉ mới đề cập với Dương Tử, còn chưa nâng lên mức độ hợp tác xa hơn, kinh phí của bộ phim này thấp, thù lao có thể không đáp ứng được nhu cầu của nghệ sĩ.

5. Dương Tử đang tiếp xúc tác phẩm chính kịch, đề tài hình cảnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2023: Dương Tử đang tiếp xúc tác phẩm chính kịch, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng yêu nhau? - Ảnh 1

6. Khách mời ghi hình chương trình tạp kỹ "Xin chào thứ bảy" ngày 12/7: Cao Hãn Vũ, Trương Nhan Tề, Triệu Kim Mạch, Bạch Vũ Phàm, Nguỵ Đại Huân…

7. Quách Kính Minh rất thích Hầu Minh Hạo, anh ấy tiếp cận Hầu Minh Hạo vài lần, cuối cùng cũng có được một bộ phim để hợp tác. Nhưng Quách Kính Minh không phải là đạo diễn mà chỉ là nhà sản xuất, đạo diễn là bạn của anh ấy, anh ấy sẽ cố gắng chiếu cố Hầu Minh Hạo.

8. Khách mời show Dior: Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Tuấn Khải, Lưu Vũ Hân, Trần Phi Vũ, Vu Văn Văn, Châu Dã,…

9. Dương Dĩnh và Đặng Luân chưa bao giờ ở bên nhau.

10. Chuyện tình cảm của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn do fan sự suy diễn, 2 người họ chưa từng yêu nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2023: Dương Tử đang tiếp xúc tác phẩm chính kịch, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng yêu nhau? - Ảnh 2

11. Kỹ năng diễn xuất hiện tại của Dương Dương đã đến giai đoạn bế tắc, anh ấy đăng ký một lớp kinh kịch.

12. Thái Từ Khôn cho đến nay đã thay đổi ba đội luật sư, mẹ anh ấy có quá nhiều yêu cầu và họ không thể hợp tác.

13. Đoàn đội của Thái Từ Khôn trước đây do một mình mẹ anh quản lý, tỷ lệ thay đổi nhân viên trong đội khá cao, bởi vì mẹ anh không thích loại người làm biếng, hễ thấy trợ lý không làm việc là lập tức sa thải đối phương.

14. Lý Hiện sắp xuất hiện trong một quảng cáo mới của Prada, nhãn hiệu đã hứa sẽ cho anh ấy được đãi ngộ cao hơn trong tương lai, hiện đoàn đội đã làm tốt công tác quan hệ công chúng.

15. Mỗi khi Triệu Lộ Tư quay phim xong, cô ấy sẽ yêu cầu trợ lý ghi nhớ thông tin liên lạc của các bạn diễn, sau đó sẽ gửi một món quà nhỏ cho họ sau.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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