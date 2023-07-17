Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình?

Sao quốc tế 17/07/2023 11:17

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tư bản đằng sau Thái Từ Khôn hiện đang quan tâm đến Trần Triết Viễn và đã giới thiệu tài nguyên cho nam diễn viên.

2. Trương Nhược Quân thực sự yêu Đường Nghệ Hân rất nhiều, anh ấy sợ cô đau nên thực sự không muốn sinh đứa con thứ hai. Đường Nghệ Hân cũng sẽ theo vào đoàn phim để chăm sóc chồng.

3. Truyền thông Hong Kong đưa tin Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức chia tay trong hòa bình, kết thúc mối tình 9 năm. Thời gian đầu, cả hai thường cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau, nhưng sau đó dần dần ít đi, trở thành trạng thái chơi đùa với nhau, muốn gặp thì gặp. Việc Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quay lại với nhau là điều không thể, giờ đây anh thậm chí còn ít nhìn đến con hơn nhiều.

4. Tôn Thiên bây giờ chọn kịch bản sẽ hỏi Triệu Lệ Dĩnh.

5. Hàng năm, Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình? - Ảnh 1

6. Độ nổi tiếng của Điền Hi Vi ngày càng tốt, cô ấy đang bàn thảo chứng thực kinh doanh thương hiệu mac. Bộ phim tiếp theo của của cô ấy là thể loại tiên hiệp, vẫn đang giữ kín thông tin.

7. Huỳnh Hiểu Minh đã kiên trì giảm cân.

8. Cúc Tịnh Y ký thỏa thuận hợp tác với Quách Kính Minh, nhưng hai bên bất đồng ý kiến về việc trang điểm, Cúc Tịnh Y không muốn tùy tiện thay đổi phong cách trang điểm, trong khi Quách Kính Minh yêu cầu diễn viên hạn chế trang điểm.

9. Trương Vũ Kiếm đã tìm được một đội mới, nếu không có gì bất ngờ, anh ấy sẽ sớm ra ngoài làm việc. Ngoài ra, đoàn đội yêu cầu anh không được nhắc đến bất cứ điều gì về Ngô Thiến, nếu không dù họ có năng lực đến đâu cũng không thể giúp anh ấy mở ra con đường mới.

10. Năm đó, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình. Trong giới đồn ban đầu là Dương Tử chủ động theo đuổi Tần Tuấn Kiệt. Tần Tuấn Kiệt thích kiểu mỹ nữ thanh thuần như Mao Hiểu Tuệ, Trần Đô Linh, Vương Sở Nhiên, Lưu Diệc Phi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Tạ Đình Phong vẫn chu cấp cho Trương Bá Chi phí nuôi dưỡng con cái, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay không hòa bình? - Ảnh 2

11. Phạm Thừa Thừa có ý tưởng biến phòng làm việc của mình thành một công ty quản lý, việc ký hợp đồng với Tạ Khả Dần trước đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của anh ấy, hai người không có chuyện tình cảm, chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên.

12. Triệu Lộ Tư chỉ nói về bạn trai, chưa từng nói về bạn gái, bạn thân ngược lại có vài người. Triệu Lộ Tư hiện là người có kịch bản nhiều nhất trong lưu lượng tiểu hoa. 

13. Tần Tuấn Kiệt và bạn gái hiện tại có mối quan hệ ổn định, họ đã gặp mặt cha mẹ và chuẩn bị kết hôn.

14. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại hoàn toàn không có kế hoạch yêu đương, mặc dù trong hay ngoài giới đều không thiếu người theo đuổi, gia đình cũng hy vọng cô làm lại từ đầu và tìm được một người cha tốt cho con mình, nhưng cô cảm thấy rằng cô ấy có đủ khả năng nuôi con nên không cần phải đảm bảo gia đình trọn vẹn và lặp lại những sai lầm tương tự.

15. Hoa Thần Vũ không còn chu cấp tiền nuôi con, cũng không đến thăm con nhiều.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2023: Bạch Lộc và Trương Lãng Hách không hề chia tay, Dương Dương vẫn có năng lực gánh phim nhất định?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Tạ Đình Phong sao hoa ngữ sao châu á Trương Bá Chi

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