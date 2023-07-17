Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ?

Sao quốc tế 17/07/2023 12:40

Dự án phim Hương Mật Tựa Khói Sương đang lên kế hoạch ghi hình cho phần 2 nhận được chú ý lớn từ cộng đồng mạng thời gian vừa qua.

Mới đây, nhà sản xuất Hương Mật Tựa Khói Sương đang lên kế hoạch ghi hình cho phần 2 nhận được chú ý lớn từ cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Bên cạnh một số thông tin về lịch khai máy, kịch bản, đội ngũ chế tác, dân tình cùng đều rất muốn biết nam nữ chính của phim sẽ thuộc về tay ai. 

Dựa theo tiết lộ của một blogger xứ Trung mới đây, nhà sản xuất Hương Mật Tựa Khói Sương 2 đang để mắt tới Đặng Vi và Trần Đô Linh - cặp phụ từng gây sốt màn ảnh nhỏ gần đây trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đồng thời cho biết, nếu Đặng Vi và Trần Đô Linh thực sự góp mặt với vai trò diễn chính, họ sẽ không xem phim. 

Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ? - Ảnh 1

 

Bên cạnh những lời chê bai phũ phàng, vẫn có một bộ phận rất nhỏ netizen cho biết Trần Đô Linh và Đặng Vi là một tổ hợp không tồi. Ít nhất cả hai đã từng đóng chung trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, sẽ dễ tạo "phản ứng hóa học" nếu hợp tác lần 2. 

Hương Mật Tựa Khói Sương - một trong những dự án “đại bạo” của màn ảnh Hoa ngữ, không chỉ giúp sự nghiệp của Dương Tử và Đặng Luân một bước lên mây, mà nam phụ La Vân Hi cũng được hưởng ké kha khá lợi lộc. Đã gần 5 năm kể từ ngày chiếu, Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn là bộ phim được vô số khán giả ưa thích, xem đi xem lại nhiều lần. 

Rộ tin Dương Tử từ chối, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2 ? - Ảnh 2

Trần Đô Linh sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Cơ khí điện, Đại học Hàng không và vũ trụ Nam Kinh. Theo Sina, trước khi trở thành diễn viên, Trần Đô Linh từng gây bất ngờ khi vượt qua Chương Trạch Thiên, giành ngôi vị dẫn đầu trong cuộc bình chọn những gương mặt hoa khôi toàn Trung Quốc năm 2013.

Tuổi đời không còn quá trẻ nhưng nhiều năm qua, tên tuổi của Trần Đô Linh vẫn chưa thực sự bứt phá. Đến "Trường Nguyệt Tẫn Minh", cô được chú ý trở lại vì nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận có câu chuyện và tạo hình khá tốt.

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