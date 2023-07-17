Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con?

Sao quốc tế 17/07/2023 12:09

Lâm Hạ Vy - mỹ nhân TVB từng được chồng tỷ phú hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con hiện đang tận hưởng cuộc hôn nhân đầy viên mãn, úp mở về việc có em bé.

Cuối tháng 6 vừa qua, Lâm Hạ Vy - nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt tại Hong Kong - đón sinh nhật tuổi 36 cùng bạn bè trên trên du thuyền sang trọng. Mỹ nhân sinh năm 1987 được mệnh danh là "bông hồng" đẹp bậc nhất Hong Kong. Theo SCMP, cô gia nhập TVB vào năm 2011 ở tuổi 24 sau đó đầu quân cho Thiệu Thị Huynh Đệ.

 

Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con? - Ảnh 1
Lâm Hạ Vy - nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt tại Hong Kong - đón sinh nhật tuổi 36 cùng bạn bè trên trên du thuyền sang trọng

Nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim như: "Thừa thắng truy kích", "Nghịch duyên", "Mười hai truyền thuyết"... Năm 2021, vai nữ chính trong phim "Battle of the Seven Sisters" (Thất tiên nữ) giúp Lâm Hạ Vy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB.

Theo truyền thông Hong Kong đưa tin, diễn viên Lâm Hạ Vy từng được chồng tỷ phú hứa thưởng 100 triệu HKD (hơn 290 tỷ VND) nếu sinh con. Thông tin này còn gây chấn động báo giới Trung Quốc Đại lục và người hâm mộ. Nhiều người tò mò về thân thế và cuộc sống xa hoa của người đẹp lấy chồng tỷ phú.

 

Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con? - Ảnh 2
Diễn viên Lâm Hạ Vy từng được chồng tỷ phú hứa thưởng 100 triệu HKD (hơn 290 tỷ VND) nếu sinh con

 

Tiểu thư xứ Cảng (Hương Cảng - Hong Kong) cho biết, cô cũng muốn thực hiện thiên chức của người làm vợ là sinh con cho ông xã. 'Cô ấy muốn sinh 3 đứa con, vậy chẳng phải Lâm Hạ Vy sẽ có 300 triệu HKD (hơn 870 tỷ VND) trong tài khoản?' tờ QQ ở Đại lục nhận xét. 

 

Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con? - Ảnh 3
Vợ chồng Lâm Hạ Vy 

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Bố cô là Lâm Hoa Tinh, một doanh nhân khét tiếng xứ Cảng với nhiều bất động sản có giá trị lên tới 300 triệu HKD (870 tỷ VND). Thiên kim tiểu thư họ Lâm gia nhập TVB năm 2011 và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2015, cô kết hôn bí mật với tỷ phú Mạc Tán Sinh - người sở hữu khối tài sản 2 tỷ HKD (5.804 tỷ VND tương đương 254 triệu USD).

Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con? - Ảnh 4
Nữ diễn viên nổi tiếng cũng xuất thân trong gia đình tài phiệt với khối tàn sản khổng lồ 

Theo QQ, sau hơn 2 năm, khối tài sản của chồng Lâm Hạ Vy đã tăng lên con số hơn 3 tỷ HKD (8.706 tỷ VND tương đương 382 triệu USD). Mạc Tán Sinh là nhà đầu tư chính của 5 tập đoàn và 10 công ty riêng như Hin Sang Group, Chinese Food, Beverage Group…

Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con? - Ảnh 5
Ở tuổi 36, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống giàu sang và hôn nhân hạnh phúc

Ở tuổi 36, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống giàu sang và hôn nhân hạnh phúc. Cũng theo SCMP, Lâm Hạ Vy sở hữu nhiều bất động sản cùng khối tài sản khổng lồ. Theo HK01, diễn viên sinh năm 1987 sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, xe hơi thể thao và có du thuyền riêng...

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