Cuộc sống của tiểu thư xứ Cảng Lâm Hạ Vy thế nào sau khi được chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con?

Cuối tháng 6 vừa qua, Lâm Hạ Vy - nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt tại Hong Kong - đón sinh nhật tuổi 36 cùng bạn bè trên trên du thuyền sang trọng. Mỹ nhân sinh năm 1987 được mệnh danh là "bông hồng" đẹp bậc nhất Hong Kong. Theo SCMP, cô gia nhập TVB vào năm 2011 ở tuổi 24 sau đó đầu quân cho Thiệu Thị Huynh Đệ.

Lâm Hạ Vy - nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt tại Hong Kong - đón sinh nhật tuổi 36 cùng bạn bè trên trên du thuyền sang trọng

Nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim như: "Thừa thắng truy kích", "Nghịch duyên", "Mười hai truyền thuyết"... Năm 2021, vai nữ chính trong phim "Battle of the Seven Sisters" (Thất tiên nữ) giúp Lâm Hạ Vy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB.