Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn 

Sao quốc tế 17/07/2023 11:00

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lộ diện trước công chúng sau loạt scandal tình ái vừa qua.

Mới đây, concert ở Singapore của Thái Từ Khôn vẫn diễn ra bình thường vào tối 15/7. Concert nằm trong chuyến lưu diễn thế giới "Kun 2023 World Tour" của nam nghệ sĩ. Đây là địa điểm đầu tiên Thái Từ Khôn lộ diện sau loạt ồn ào tình ái vừa qua. Đêm concert của anh tại Singapore vẫn có đông đảo người hâm mộ quốc tế tham gia. Động thái mới của Thái Từ Khôn trong đêm diễn cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.   

Theo đó, trong những bức ảnh tại đêm concert Singapore được lan truyền, nam nghệ sĩ dù trình diễn và "cháy" hết mình trên sân khấu, nhưng có thể thấy ánh mắt của anh vẫn có phần đượm buồn, không còn hoạt bát và vui vẻ như những concert trước đó. 

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 1Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 2

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 3
Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn 

Lần đầu tiên công khai xuất hiện sau ồn ào đời tư tình ái, Thái Từ Khôn đã không tránh được xúc động khi thấy các fans vẫn ủng hộ mình. Sau các bài biểu diễn, Thái Từ Khôn bất ngờ cúi gập người 90 độ để bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình.  Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì đã khiến fans lo lắng: "Xin lỗi các bạn, tôi đã làm mọi người lo lắng rồi". Số đông người hâm mộ tham gia đêm concert của nam ca sĩ chia sẻ rằng anh còn quá trẻ nên sai lầm là chuyện rất bình thường và hy vọng tương vẫn sẽ cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình.

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 4

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 5
Động thái mới của Thái Từ Khôn trong đêm diễn cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng

Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" Thái Từ Khôn xuất hiện khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 6

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 7
Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lộ diện trước công chúng sau loạt scandal tình ái vừa qua

Sau 1 tuần lặng im, Thái Từ Khôn đã chính thức lên tiếng vì những ồn ào tình ái của mình. Trên tài khoản Weibo, nam ca sĩ viết: "Gần đây, có rất nhiều chủ đề về tôi lan truyền trên mạng, tôi xin lỗi vì đã chiếm thời gian và sự quan tâm của mọi người. Cách đây hai năm, tôi đang là một người độc thân và có quan hệ tình cảm với cô C. Chuyện riêng tư giữa hai bên đã được giải quyết ổn thỏa hồi 2021, chúng tôi không còn vướng mắc gì với nhau nữa. Có một điều cần phải làm rõ với mọi người cũng như giới truyền thông, đó chính là việc tôi và C tiếp xúc với nhau là hoàn toàn tự nguyện”. 

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 8

Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn  - Ảnh 9
Nam nghệ sĩ nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì đã khiến fans lo lắng: "Xin lỗi các bạn, tôi đã làm mọi người lo lắng rồi"

Được biết, số vé trong đêm concert tại Singapore của Thái Từ Khôn không bán được nhiều, còn concert Quảng Châu dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 tới cũng tạm hoãn dù đã được thông qua kiểm duyệt. Ngoài ra, sự nghiệp của Thái Từ Khôn tại Trung Quốc cũng rơi vào khủng hoảng. Hàng loạt chương trình, nhãn hàng cũng tạm dừng mời anh tham gia. Đồng thời toàn bộ hình ảnh của nam nghệ sĩ đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình của chương trình "Keep Running" khi anh vừa mới ghi hình cách đó không lâu. 

 

 

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Không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả, toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình của chương trình.

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