Thái Từ Khôn bật khóc tại Concert Singapore: Nghẹn ngào xin lỗi fan, cúi gập người 90 độ sau các bài biểu diễn 

Động thái mới của Thái Từ Khôn trong đêm diễn cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng

Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" Thái Từ Khôn xuất hiện khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lộ diện trước công chúng sau loạt scandal tình ái vừa qua

Sau 1 tuần lặng im, Thái Từ Khôn đã chính thức lên tiếng vì những ồn ào tình ái của mình. Trên tài khoản Weibo, nam ca sĩ viết: "Gần đây, có rất nhiều chủ đề về tôi lan truyền trên mạng, tôi xin lỗi vì đã chiếm thời gian và sự quan tâm của mọi người. Cách đây hai năm, tôi đang là một người độc thân và có quan hệ tình cảm với cô C. Chuyện riêng tư giữa hai bên đã được giải quyết ổn thỏa hồi 2021, chúng tôi không còn vướng mắc gì với nhau nữa. Có một điều cần phải làm rõ với mọi người cũng như giới truyền thông, đó chính là việc tôi và C tiếp xúc với nhau là hoàn toàn tự nguyện”.

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì đã khiến fans lo lắng: "Xin lỗi các bạn, tôi đã làm mọi người lo lắng rồi"

Được biết, số vé trong đêm concert tại Singapore của Thái Từ Khôn không bán được nhiều, còn concert Quảng Châu dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 tới cũng tạm hoãn dù đã được thông qua kiểm duyệt. Ngoài ra, sự nghiệp của Thái Từ Khôn tại Trung Quốc cũng rơi vào khủng hoảng. Hàng loạt chương trình, nhãn hàng cũng tạm dừng mời anh tham gia. Đồng thời toàn bộ hình ảnh của nam nghệ sĩ đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình của chương trình "Keep Running" khi anh vừa mới ghi hình cách đó không lâu.