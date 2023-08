Choáng ngợp với khối tài sản của Thái Từ Khôn trước khi bị tẩy chay vì bê bối

Theo QQ, năm 2018, khi mới nhen nhóm tên tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc Nine Percent, Thái Từ Khôn chỉ nhận khoảng 1,33 triệu NDT (183.000 USD) thù lao. Sau đó, danh tiếng của nam nghệ sĩ phát triển vượt bậc. Là thần tượng toàn diện, hình ảnh đẹp và liên tục có sản phẩm âm nhạc đạt thành tích cao, Thái Từ Khôn được các nhãn hàng, nhà sản xuất săn đón. Thù lao của anh trước scandal được tính bằng triệu USD.

Năm 2020, nam thần tượng xếp thứ 34 trong danh sách 100 người nổi tiếng do Forbes Trung Quốc bầu chọn. Anh là một trong 4 tài tử có sức ảnh hưởng nhất ở showbiz xứ tỷ dân, bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong 5 năm làm sao hạng A, Thái Từ Khôn là người đại diện của 40 thương hiệu, trong đó có nhiều sản phẩm cao cấp như trang sức, thời trang, xe hơi. Theo 163, nam thần tượng trẻ ước tính bỏ túi hơn 100 triệu NDT (hơn 13,7 triệu USD) cho tổng hợp đồng quảng cáo từng ký kết.

Thái Từ Khôn không đóng phim nhưng anh vẫn kiếm được không ít tiền từ lĩnh vực truyền hình bằng việc quay show giải trí. Nam nghệ sĩ 25 tuổi từng tham gia chương trình Thanh xuân có bạn 2, Keep Running, Campus Go. Nhà sản xuất phải bỏ ra con số 20 triệu NDT (2,7 triệu USD) nếu muốn mời Thái Từ Khôn góp mặt một mùa. Với việc là thành viên chính thức của Keep Running trong 4 mùa, làm cố vấn show tuyển chọn nhóm nữ Thanh xuân có bạn 2, giọng ca Mê kiếm được hơn 13 triệu USD.

Theo 163, cát-xê quảng cáo hay show truyền hình chỉ là số nhỏ mà Thái Từ Khôn kiếm được. Thu nhập khủng của nam ca sĩ đến từ sản phẩm âm nhạc solo. Anh kiếm bộn tiền nhờ những chuyến lưu diễn và bán album.

Năm 2018, Thái Từ Khôn phát hành đĩa đơn Wait Wait Wait, có hơn 10 triệu lượt tải xuống trên nền tảng âm nhạc lớn, trong đó có iTunes. Năm 2019, album Young của anh là sản phẩm có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ solo tại Trung Quốc với hơn 70 triệu NDT (9,6 triệu USD).

Năm 2021, album kỹ thuật số Mê bán được 3,3 triệu bản. Trong đó, ca khúc Tình nhân tạo nên cơn sốt cover, là bản nhạc hit của năm ở Trung Quốc. Tính đến tháng 4 năm nay, doanh thu của sản phẩm này là 85,8 triệu NDT (11,8 triệu USD).

Thái Từ Khôn tổ chức 2 tour lưu diễn vào năm 2019 và từ tháng 5 năm nay. Concert của nam nghệ sĩ ở trong hay ngoài nước đều bán sạch vé. Theo 163, giá vé thấp nhất ở buổi biểu diễn của Thái Từ Khôn là 580 NDT (81 USD), đắt nhất là 2.580 (355 USD). Mỗi concert, thần tượng xứ tỷ dân có thể kiếm được hàng chục triệu NDT lợi nhuận.

Nam ca sĩ là chủ của 3 công ty truyền thông văn hóa ở Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh còn đăng ký nhãn hiệu đối với tên tuổi của mình như Thái Từ Khôn, KUN, KUN Project. Năm 2022, một phần tài sản của Thái Từ Khôn bị lộ khi xảy ra tranh chấp bản quyền với đối tác cũ. Thời điểm đó, số tài sản cá nhân và văn phòng đại diện của sao trẻ bị cưỡng chế lên đến 10 triệu USD.

Theo 163, Thái Từ Khôn sở hữu nhiều bất động sản hạng sang ở Ôn Châu (Chiết Giang), Thâm Quyến, Bắc Kinh..., giá trị ước tính 600 triệu NDT (82,7 triệu USD).