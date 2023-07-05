Netizen chỉ cách để 2 tập cuối Keep Running lên sóng thuận lợi giữa scandal của Thái Từ Khôn

Những ngày qua, lùm xùm liên quan đến việc Thái Từ Khôn ép bạn gái phá thai đã gây bão cộng đồng mạng. Chính vì thế, những chương trình có sự góp mặt của nam ‘đỉnh lưu’ này có nguy cơ không được lên sóng.

Chính vì thế, điều khán giả quan tâm nhất ở thời điểm này là 2 tập cuối của Keep Running được quay tại Thái Lan có sự góp mặt của Thái Từ Khôn có được phát sóng hay không. Theo đó, tập mới nhất đã bị hoãn phát sóng vào tối 30/6. Dân mạng cho rằng quyết định này được đưa ra bởi lùm xùm đời tư của Thái Từ Khôn.

Bên cạnh đó, tập mới nhất của Keep Running Hai tập đặc biệt này có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng: Angelababy, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ - Minnie (nhóm (G)I-DLE),… Chính vì thế, nhiều khán giả đã vô cùng chờ đợi 2 tập này được phát sóng.

Về vấn đề này, một nhân viên của đài phát thanh và truyền hình Chiết Giang đã tiết lộ: "Screentime của Thái Từ Khôn không nhiều vì Phạm Thừa Thừa và Vương Hạc Đệ thể hiện quá tốt, Thái Từ Khôn không chen vào được câu nào... Vốn đang phải nghĩ xem làm thế nào để cân bằng được thời lượng lên sóng của các nghệ sĩ, giờ thì không còn phải lo về vấn đề này nữa."

Bên cạnh đó, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tập mới của Keep Running được ghi hình ở Thái Lan được cho là sẽ lên sóng vào tối ngày 7/7. Hiện tại, chưa rõ chương trình sẽ chỉnh sửa như thế nào nhưng fan hâm mộ của chương trình đã nghĩ ra cách giúp tập này được lên sóng thuận lợi.

Theo cư dân mạng, trong mùa 5 của chương trình, từng có cuộc chiến xé bảng tên giành ống kính. Những người bị xé bảng tên sẽ được gắn một chiếc TV có tên, vẫn lên bình thường nhưng không được lộ mặt. Chính vì thế, cư dân mạng đang đề xuất tổ chương trình gắn TV cho Thái Từ Khôn để có thể được lên sóng ngay trong tuần này. Họ còn khẳng định vừa che được người cần che mà màu sắc lại rực rỡ, cuốn hút.

Hiện tại, thông tin về lịch lên sóng của 2 tập cuối chương trình Keep Running có sự góp mặt của Thái Từ Khôn vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.