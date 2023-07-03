Trụ sở chính của Prada ở Thượng Hải bất ngờ bị cháy, dân tình liền gọi tên 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video cho biết trụ sở chính của thương hiệu thời trang Prada ở Thượng Hải bất ngờ bị bốc cháy. Ngay lập tức, dân tình liền gọi tên Thái Từ Khôn.
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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video cho biết trụ sở chính của thương hiệu thời trang Prada ở Thượng Hải bất ngờ bị bốc cháy. Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân vụ bốc cháy do nổ dây cáp. Hiện chưa có thương vong về người.
Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng lại xôn xao cho rằng nhãn hàng thời trang này nên đi giải hạn. Được biết, lý do của lời đề nghị này xuất phát từ drama chấn động của ‘đỉnh lưu’ Thái Từ Khôn những ngày qua.
Theo đó, vào sáng ngày 26/6, mạng xã hội xôn xao về việc “đỉnh lưu” Thái Từ Khôn bắt một cô gái phá thai sau khi phát sinh quan hệ. Tin tức này đã khiến người hâm mộ không khỏi sốc nặng vì quá bất ngờ. Đặc biệt, sau khi scandal nổ ra, Prada - thương hiệu nam nghệ sĩ đang làm đại diện đồng loạt được cộng đồng mạng réo gọi.
Dân tình đều thương tiếc cho Prada vì luôn rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười”, cứ ký hợp đồng với nghệ sĩ nào là người đó dính scandal nghiêm trọng. Nhiều người còn đùa vui rằng có vẻ Prada hơi “nặng vía” nên các đại sứ của thương hiệu này toàn gặp phải những lùm xùm lớn phải rời khỏi ngành giải trí.
Theo đó, hàng loạt ngôi sao đình đám như Kha Chấn Đông (scandal ảnh nóng), PGone (ngoại tình với Lý Tiểu Lộ), Lý Dịch Phong (scandal mua dâm), Trịnh Sảng (scandal mang thai hộ).
Không những tại thị trường Trung Quốc mà ở Hàn Quốc, những người nổi tiếng đại diện cho Prada cũng vướng nhiều scandal khiến thương hiệu phải tốn không ít để thay đổi hình ảnh. Hai idol nhà SM Chanyeol (EXO) và Irene (Red Velvet) từng gặp lùm xùm cùng thời điểm và đều là đại sứ của Prada.