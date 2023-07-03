Trụ sở chính của Prada ở Thượng Hải bất ngờ bị cháy, dân tình liền gọi tên 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video cho biết trụ sở chính của thương hiệu thời trang Prada ở Thượng Hải bất ngờ bị bốc cháy. Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân vụ bốc cháy do nổ dây cáp. Hiện chưa có thương vong về người.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng lại xôn xao cho rằng nhãn hàng thời trang này nên đi giải hạn. Được biết, lý do của lời đề nghị này xuất phát từ drama chấn động của ‘đỉnh lưu’ Thái Từ Khôn những ngày qua.

Theo đó, vào sáng ngày 26/6, mạng xã hội xôn xao về việc “đỉnh lưu” Thái Từ Khôn bắt một cô gái phá thai sau khi phát sinh quan hệ. Tin tức này đã khiến người hâm mộ không khỏi sốc nặng vì quá bất ngờ. Đặc biệt, sau khi scandal nổ ra, Prada - thương hiệu nam nghệ sĩ đang làm đại diện đồng loạt được cộng đồng mạng réo gọi.