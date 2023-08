'Đỉnh lưu' Thái Từ Khôn chính thức lên tiếng thừa nhận mối quan hệ với bạn gái tin đồn

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước scandal tình ái của ‘đỉnh lưu’ Thái Từ Khôn. Theo đó, loạt tin tức tiêu cực như có con cô gái tên C, ép bạn tình phá thai khiến nam ca sĩ sụp đổ hình tượng, gây thất vọng đối với công chúng.

Mới đây, Thái Từ Khôn đã chính thức lên tiếng thừa nhận có qua lại với cô gái tên C nhưng đã giải quyết từ năm 2021, hai bên tình nguyện, không có chuyện ép buộc hay yếu tố nào liên quan đến chuyện ép phá thai hay quan hệ với trẻ “vị thành niên”. Cụ thể, nguyên văn bài đăng của nam ‘đỉnh lưu’ được mạng xã hội chia sẻ như sau:

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài đăng về tôi. Vô cùng xin lỗi vì đã làm chiếm dụng thời gian và sự quan tâm của mọi người. Hai năm trước trong lúc độc thân, tôi từng qua lại với cô gái họ C. Chuyện riêng giữa chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa từ năm 2021, không còn vướng mắc gì với nhau nữa.

Có điều này tôi cần làm rõ với mọi người và cánh truyền thông. Việc qua lại giữa tôi và C là hoàn toàn tự nguyện, không tồn tại chuyện "nhà gái là trẻ vị thành niên" và cũng không có chuyện "ép ph-á th-ai", không vi phạm pháp luật. Tôi mong các phương tiện truyền thông không lan truyền và không tin vào tin đồn này.

Bài học này đối với tôi thật đau đớn. Trong suốt 2 năm nay, tôi luôn tự trách bản thân và vô cùng hối hận. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã ủng hộ và tin tưởng tôi, cũng như những người đã theo dõi quá trình trưởng thành của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ nghiêm khắc hơn với lời nói và hành động của mình, đồng thời cũng chấp nhận sự giám sát của công chúng và xã hội. Cũng mong mọi người tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của những người trong cuộc, đặc biệt là cô C." - Thái Từ Khôn chia sẻ trên trang cá nhân.

Được biết, vào ngày 26/6, giới giải trí Trung Quốc xôn xao khi hai blogger/paparazzi Trương Tiểu Hàn và Giang Tiểu Yến tung tin nam ca sĩ Thái Từ Khôn - trưởng nhóm Nine Percent - có quan hệ tình cảm, không dùng biện pháp an toàn với một cô gái tên C, dẫn đến có thai, sau đó anh yêu cầu cô gái này phá thai đã hơn 6 tuần tuổi. Mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ con trai bị lừa nên đã thuê thám tử theo dõi, đặt camera ẩn trái phép trước nhà cô gái này.

Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện liên tục những tin đồn bất lợi đối với Thái Từ Khôn. Thậm chí, có thông tin nam ca sĩ có mối quan hệ với trẻ vị thành niên. Suốt những ngày ồn ào nổ ra, Thái Từ Khôn đã giữ im lặng nên điều này được cho là khiến anh bị gạch tên khỏi lễ hội âm nhạc TMEA của Tencent và nhiều chương trình giải trí, truyền hình thực tế đình đám mà anh từng tham gia, như Thanh Xuân Có Bạn, Keep Running, Campus Go. Trên nền tảng Douban, các tác phẩm phim ảnh liên quan đến Thái Từ Khôn có thông tin bị gỡ bỏ.

Tối ngày 30/6, hai tập đặc biệt được quay lại Thái Lan của show thực tế Keep Running mùa 11 bất ngờ hoãn phát sóng. Hai tập này có khách mời là Thái Từ Khôn cùng nhiều gương mặt hot như Angelababy, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Vương Hạc Đệ…

Mặc dù chưa có thông báo chính thức từ cơ quan quản lý, nhưng hành động này khiến nhiều khán giả cho rằng Thái Từ Khôn đang bị ‘phong sát ngầm’ giống Triệu Vy sau scandal.