Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn

Sao quốc tế 07/07/2023 12:05

Những ngày qua, nhiều khán giả đã liên tục rầm rộ giải pháp giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của Thái Từ Khôn.

Kể từ sau scandal tình ái chấn động của ‘đỉnh lưu’ Thái Từ Khôn, những chương trình có sự góp mặt của anh chàng có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Đáng chú ý, những ngày qua, điều dân tình quan tâm nhất là 2 tập đặc biệt của chương trình Keep Running quay tại Thái Lan sẽ lên sóng như thế nào vì có sự góp mặt của anh chàng.

Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn - Ảnh 1

Theo mạng xã hội xứ Trung cho hay chương trình Keep Running sẽ được lên sóng bình thường vào tối ngày 7/7 sau khi bị hoãn chiếu vào tối 30/6. Đáng chú ý, nhiều khán giả đã truyền tay nhau giải pháp giúp chương trình lên sóng thuận lợi mà không bị chỉ trích vì có mặt Thái Từ Khôn. Theo đó, cư dân mạng kêu gọi chèn sản phẩm của nhà tài trợ vào đúng vị trí của Thái Từ Khôn được cho là giải pháp ‘điểm 10’ nhất.

Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn - Ảnh 2

Trước đó, dân tình còn đề xuất gắn một chiếc TV có tên của Thái Từ Khôn để che mặt nam ca sĩ. Được biết, vào mùa 5 của chương trình, từng có cuộc chiến xé bảng tên giành ống kính, những người bị xé bảng tên sẽ được gắn một chiếc TV có tên. Họ còn khẳng định vừa che được người cần che mà màu sắc lại rực rỡ, cuốn hút.

Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn - Ảnh 3

Hai tập đặc biệt của Keep Running quay tại Thái Lan có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng: Angelababy, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ - Minnie (nhóm (G)I-DLE),… Chính vì thế, nhiều khán giả đã vô cùng chờ đợi 2 tập này được phát sóng.

Về scandal tình ái của Thái Từ Khôn, vào ngày 26/6, giới giải trí Trung Quốc xôn xao khi hai blogger/paparazzi Trương Tiểu Hàn và Giang Tiểu Yến tung tin nam ca sĩ Thái Từ Khôn - trưởng nhóm Nine Percent - có quan hệ tình cảm, không dùng biện pháp an toàn với một cô gái tên C, dẫn đến có thai, sau đó anh yêu cầu cô gái này phá thai đã hơn 6 tuần tuổi. Mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ con trai bị lừa nên đã thuê thám tử theo dõi, đặt camera ẩn trái phép trước nhà cô gái này.

Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn - Ảnh 4

Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện liên tục những tin đồn bất lợi đối với Thái Từ Khôn. Thậm chí, có thông tin nam ca sĩ có mối quan hệ với trẻ vị thành niên.

Netizen lại chỉ ra cách 'điểm 10' giúp chương trình Keep Running lên sóng không có mặt của 'đỉnh lưu' Thái Từ Khôn - Ảnh 5

Vào ngày 3/7, Thái Từ Khôn đã chính thức lên tiếng thừa nhận có qua lại với cô gái tên C nhưng đã giải quyết từ năm 2021, hai bên tình nguyện, không có chuyện ép buộc hay yếu tố nào liên quan đến chuyện ép phá thai hay quan hệ với trẻ ‘vị thành niên’. Tuy nhiên, vụ việc chấn động này vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Netizen chỉ cách để 2 tập cuối Keep Running lên sóng thuận lợi giữa scandal của Thái Từ Khôn

Netizen chỉ cách để 2 tập cuối Keep Running lên sóng thuận lợi giữa scandal của Thái Từ Khôn

Những tập cuối của Keep Running được nhiều khán giả mong đợi có nguy cơ bị ảnh hưởng giữa scandal chấn động của Thái Từ Khôn. Chính vì thế, netizen đã bày cách để chương trình được lên sóng thuận lợi.

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