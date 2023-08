Sau bê bối đời tư, concert của Thái Từ Khôn thông báo tạm hoãn dù vừa được thông qua kiểm duyệt

Tuy nhiên, concert ở Singapore của Thái Từ Khôn vẫn diễn ra bình thường vào hôm qua (15/7). Đây là địa điểm đầu tiên nam ca sĩ lộ diện sau loạt ồn ào vừa qua. Đêm concert của anh tại Singapore vẫn có đông đảo người hâm mộ quốc tế tham gia. Số đông người hâm mộ tham gia đêm concert của nam ca sĩ chia sẻ rằng anh còn quá trẻ nên sai lầm là chuyện rất bình thường và hy vọng tương vẫn sẽ cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình.

Một số hình ảnh của Thái Từ Khôn trong concert tại Singapore tối 15/7

Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" Thái Từ Khôn xuất hiện khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.

Trong concert tại Singapore tối 15/7, ánh mắt của Thái Từ Khôn rất buồn, không còn hoạt bát và vui vẻ như những concert trước đó

Sau 1 tuần lặng im, Thái Từ Khôn đã chính thức lên tiếng vì những ồn ào tình ái của mình. Trên tài khoản Weibo, nam ca sĩ viết: "Gần đây, có rất nhiều chủ đề về tôi lan truyền trên mạng, tôi xin lỗi vì đã chiếm thời gian và sự quan tâm của mọi người. Cách đây hai năm, tôi đang là một người độc thân và có quan hệ tình cảm với cô C. Chuyện riêng tư giữa hai bên đã được giải quyết ổn thỏa hồi 2021, chúng tôi không còn vướng mắc gì với nhau nữa. Có một điều cần phải làm rõ với mọi người cũng như giới truyền thông, đó chính là việc tôi và C tiếp xúc với nhau là hoàn toàn tự nguyện”.

Đêm concert tối qua (15/7) là địa điểm đầu tiên nam ca sĩ lộ diện sau loạt ồn ào vừa qua

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ giới giải trí Trung Quốc rằng Thái Từ Khôn có bị "phong sát" sau vụ bê bối đời tư này hay không. Tuy nhiên, có thể thấy lùm xùm tình ái này đã khiến mỹ nam "center quốc dân" phần nào đánh mất sự nghiệp đỉnh cao và mất đi niềm tin từ phía công chúng.