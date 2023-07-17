Keep Running chính thức xóa bỏ toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn, netizent bày tỏ 'ngầm phong sát lạnh thật rồi'

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả, toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình của chương trình.

Tối 14/7, tập "Keep Running" ghi hình tại Thái Lan được khán giả và người hâm mộ mong chờ nhất cuối cùng cũng chính thức lên sóng sau nhiều lần tạm hoãn. Nguyên nhân khiến tập đặc biệt này bị trì hoãn bởi sao nam Thái Từ Khôn vướng lùm xùm bê bối tình ái thời gian gần đây, cũng tam gia chương trình. Do đó, ê-kíp sản xuất đã lựa chọn phương án xử lý hậu kỳ, xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của Thái Từ Khôn trong chương trình này. "Keep Running" chính thức xóa bỏ toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn trong chương trình Có thể thấy candal gây chấn động Cbiz của Thái Từ Khôn không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mỹ nam "center quốc dân" này mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến những đồng nghiệp, chương trình, dự án khác mà nam idol tham gia.

Toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình Được biết, đầu tháng 6/2023, ê-kíp chương trình "Keep Running" (phiên bản Trung Quốc) đã hé lộ hình ảnh của các thành viên cùng dàn khách mời cho tập đặc biệt quay tại Thái Lan. Theo đó, những gương mặt quen thuộc từ nhiều mùa qua như Bạch Lộc, Lý Thần, Angelababy, Châu Thâm vẫn tiếp tục tham gia. Ngoài ra, Thái Từ Khôn, Vương Hạc Đệ cũng góp mặt ghi hình với vai trò là khách mời. Thái Từ Khôn tham gia "Keep Running" ở Thái Lan 15 ngày trước khi xuất hiện scandal Lúc đó, nam ca sĩ vẫn là đỉnh lưu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ.

Tuy vẫn còn một vài vết tích nhỏ nhưng có thể thấy đội ngũ edit của nhà đài đã cố gắng rất nhiều Rating Khốc Vân của "Keep Running" phát sóng tối 14/7 đã phá kỷ lục chưa từng có, bởi trước đây chỉ số rating Khốc Vân chỉ khoảng 0.4%. Trong tập mới nhất này, toàn bộ hình ảnh của Thái Từ Khôn đều đã bị xoá sạch khỏi mọi khung hình của show. Tuy vẫn còn một vài vết tích nhỏ nhưng có thể thấy đội ngũ edit của nhà đài đã cố gắng rất nhiều. Cư dân mạng đều đồng loạt hài hước bày tỏ "đòi tăng lương cho đội ngũ edit" và cho rằng " có lẽ Thái Từ Khôn ngầm phong sát lạnh thật rồi!". Thông tin thông báo tạm dừng concert tại Quảng Châu và thông tin vẫn bán vé concert tại Singapore của Thái Từ Khôn Không chỉ bị xóa bỏ hình ảnh ở chương trình "Keep Running", concert Quảng Châu của Thái Từ Khôn cũng thông báo tạm hoãn dù vừa được thông qua kiểm duyệt. Theo kế hoạch ban đầu, concert Quảng Châu sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tới. Concert Quảng Châu là một trong những điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến lưu diễn thế giới "Kun 2023 World Tour" của nam nghệ sĩ.

Sau bê bối đời tư, concert của Thái Từ Khôn thông báo tạm hoãn dù vừa được thông qua kiểm duyệt Nguyên nhân tạm hoãn concert Quảng Châu không được nhắc đến nhưng khả năng cao có liên quan đến lùm xùm bê bối tình ái vừa qua của nam nghệ sĩ.

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