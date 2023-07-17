Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ'

Sao quốc tế 17/07/2023 11:54

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ nhìn thấy Tạ Đình Phong đứng chung khung hình cùng con, bởi nam tài tử hiếm khi đề cập các con trước truyền thông.

Mới đây, ngày 16/7, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của nam tài tử Tạ Đình Phong bên cạnh con trai Tạ Chấn Hiên (Lucas). Được biết, anh cùng con trai đang đi du lịch tại Australia. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ nhìn thấy Tạ Đình Phong đứng chung khung hình cùng con, bởi nam tài tử hiếm khi đề cập các con trước truyền thông. Tạ Đình Phong cũng thoải mái ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng fan, còn Lucas lại rụt rè đứng núp sau lưng bố.  

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 1

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 2
Tạ Đình Phong bắt gặp đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi

Lucas là con trai đầu lòng của nam tài tử Tạ Đình Phong cùng vợ cũ Trương Bá Chi. Lucas được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi là một cặp "trai tài gái sắc" của giới giải trí Hương Cảng. Lucas được khen ngợi trông rất giống bố Tạ Đình Phong từ mái tóc xoăn nhẹ đến khóe miệng cười. Ở tuổi 16, Lucas trông cao ráo ngang bố, ngày càng thư sinh và điển trai hơn.   

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 3

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 4
Tạ Đình Phong cũng thoải mái ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng fan, còn Lucas lại rụt rè đứng núp sau lưng bố

 

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, xuất thân trong gia đình khá giả khi có cha là nam diễn viên Tạ Hiền và mẹ là Hoa hậu Hồng Kông năm 1973. Tạ Đình Phong chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996 và từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc.

Thông qua bộ phim điện ảnh đầu tay năm 1998 "Thiếu niên Hạo Nam", Tạ Đình Phong nhanh chóng nổi tiếng và trở thành nam tài tử được săn đón nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim này cũng giúp anh giành Giải thưởng trong hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 5

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 6
 Lucas được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi là một cặp "trai tài gái sắc" của giới giải trí Hương Cảng

Bên cạnh những thành tựu về nghệ thuật, Tạ Đình Phong cũng được khán giả và người hâm mộ chú ý đến bởi chuyện tình cảm của nam tài tử không khác gì phim truyền hình. Trước khi đến với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng thần tượng Vương Phi. Nam tài tử thừa nhận "mối tình chị em" với đàn chị Vương Phi và chính thức công khai yêu nhau vào tháng 6/2000. Lúc này, Tạ Đình Phong chỉ mới 19 tuổi, trong khi đó, Vương Phi đã 30 tuổi, vừa ly hôn với người chồng đầu tiên là ca sĩ Đậu Duy và có một bé gái. Thế nhưng hai người nhanh chóng xác nhận chia tay vào năm 2002.

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 7

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ' - Ảnh 8
Hai con trai Lucas và Quintus lúc nhỏ của Tạ Đình Phong và vợ cũ Trương Bá Chi 

Sau đó, cả hai lập gia đình riêng rồi lần lượt ly hôn. Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi năm 2011 còn Vương Phi chia tay Lý Á Bằng năm 2013. Ngày 15/9/2014, Tạ Đình Phong - Vương Phi bị paparazzi ghi lại cảnh thân mật tại nhà riêng của nam tài tử, từ đó lộ chuyện tái hợp. Kể từ lần tái hợp này, cả hai luôn giữ mối quan hệ ổn định, bất chấp nhiều chỉ trích về chuyện tình cảm, đời tư.

  

Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông!

Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông!

Khi hình ảnh thời bé của Tạ Đình Phong xuất hiện trên mạng xã hội, netizen đã so sánh diện mạo của anh và con trai. Kết quả gương mặt của hai người có rất nhiều nét giống hệt nhau.

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