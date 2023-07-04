Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông!

Sao quốc tế 04/07/2023 09:29

Khi hình ảnh thời bé của Tạ Đình Phong xuất hiện trên mạng xã hội, netizen đã so sánh diện mạo của anh và con trai. Kết quả gương mặt của hai người có rất nhiều nét giống hệt nhau.

Một đoạn video Tạ Đình Phong khi 4 tuổi chuẩn bị quà cho mẹ cùng với cha Tạ Hiền đã bị tung lên mạng. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bất ngờ và hào hứng trước hình ảnh lúc nhỏ của sao nam họ Tạ.

Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông! - Ảnh 1
Tạ Đình Phong khi 4 tuổi

Từ bức ảnh này, chúng ta có thể thấy khi đó, Tạ Đình Phong rất đáng yêu, ngồi cạnh cha tỏ ra ngoan ngoãn. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng Tạ Đình Phong 4 tuổi và cậu con trai của anh Tạ Chấn Hiên lúc 2 tuổi rất giống nhau. Một số người nhận xét cha con Tạ Đình Phong lúc nhỏ giống như sao chép. Thậm chí nếu ghép ảnh cha con họ lúc nhỏ cùng nhau thì khó mà phân biệt được.

Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông! - Ảnh 2
Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông! - Ảnh 3
Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông! - Ảnh 4
Tạ Đình Phong trong những lần xuất hiện cùng con trai 

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, anh là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền và Hoa hậu Hong Kong 1973 Địch Ba Lạp. Tuy nhiên, theo HK01, Tạ Đình Phong bước chân vào giới giải trí là để trả nợ cho cha mẹ, khi gia đình có biến cố.

Năm 2006, Tạ Đình Phong lập gia đình với Trương Bá Chi. Theo lời kể của Trương Bá Chi, hôn lễ với Tạ Đình Phong diễn ra do sự sắp xếp của tài tử, cô không hay biết: 'Tôi kết hôn quá bất ngờ, thậm chí không kịp hồi hộp'.

Lộ ảnh Tạ Đình Phong lúc 4 tuổi cực đáng yêu, netizen liền nhắc đến cậu con trai nhỏ: Đúng là con nhà tông! - Ảnh 5
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi 

Đến năm 2011, hai nghệ sĩ ly hôn, Trương Bá Chi nhận được quyền nuôi con. Tài tử thường bị chỉ trích vì không chăm sóc, thăm nom hai con trai. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong phủ nhận mình vô trách nhiệm. Theo HK01, anh cũng không cố gắng chứng minh với công chúng rằng mối quan hệ với hai con vẫn tốt đẹp bởi đây là vấn đề cá nhân.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Sau ly hôn, nếu Tạ Đình Phong hạnh phúc khi hẹn hò nữ diva Hong Kong Vương Phi thì Trương Bá Chi cũng vừa tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con trai thứ 3, hiện thông tin về cha của đứa trẻ vẫn được giấu kín.

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