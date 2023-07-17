Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt

Sao quốc tế 17/07/2023 11:11

Nam tài tử đã từ chối trở thành người đứng đầu của công ty đứng thứ 10 thế giới.

Thông tin tài phiệt Cha Su Woong, chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping, cha ruột của tài tử Cha In Pyo qua đời thu hút dư luận Hàn Quốc. Cộng đồng mạng thắc mắc ai là người thừa kế tập đoàn lớn thứ 4 Hàn Quốc, đứng thứ 10 toàn cầu trong lĩnh vực vận tải biển, trị giá khoảng 370.000 tỷ won.

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 1
Nam tài tử gây sốt truyền thông vì từ chối quyền thừa kế gia sản 400 nghìn tỷ. 

Tin tức từ Channel A, trái với phỏng đoán của cộng đồng mạng, anh em nhà họ Cha từ chối thừa kế tập đoàn. Ông Cha Su Woong bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh trước khi qua đời vì không có người kế thừa.

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 2
Khán giả đánh giá cao hành động và nhân cách của anh em nhà Cha In Pyo.

Chia sẻ về lý do từ chối quyền thừa kế tập đoàn thuộc top 10 thế giới, Cha In pyo cho biết: "Nhiều người dành cả đời cống hiến cho tập đoàn. Việc trao quyền thừa kế cho những người không biết gì về ngành vận tải biển như chúng tôi là vô nghĩa".

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 3

Cha In Pyo từ chối nối nghiệp của cha để theo đuổi đam mê diễn xuất. 

Cha In Pyo được mệnh danh là "tài tử xuất thân tài phiệt" đời đầu của showbiz Hàn. Thuở bước chân vào giới nghệ thuật, cái tên Cha In Pyo thu hút sự chú ý của công chúng khi không tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình.  Từ lúc bước chân vào showbiz, Cha In Pyo luôn được chọn vào vai giám đốc, con nhà tài phiệt. Vai diễn nổi tiếng nhất của nam diễn viên phải kể đến doanh nhân Jun Hee trong Ước mơ vươn tới một vì sao.

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 4
Tài tử nhà tài phiệt và mối tình với nữ diễn viên tỉnh lẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Nổi tiếng, giàu có lại sở hữu ngoại hình cực phẩm, ai cũng nghĩ Cha In Pyo sẽ là một tài tử đào hoa bậc nhất showbiz xứ Hàn. Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại. Cả đời Cha In Pyo chỉ yêu và chung tình với duy nhất bà xã - nữ diễn viên Shin Ae Ra.  Cha In Pyo và Shin Ae Ra gặp nhau lần đầu trên phim trường Tình anh trao em (1994). Trong phim, nam tài tử vào vai một công tử hào môn ra sức đeo đuổi nhân vật cô gái bán hàng do Shin Ae Ra đảm nhận. Không chỉ trên phim mà ngoài đời, Cha In Pyo cũng rất tích cực đeo đuổi Shin Ae Ra.

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 5
Cha In Pyo sở hữu ngũ quan cân đối vạn người mê, nam diễn viên vẫn vô cùng phong độ ở độ tuổi U60. 

Giữa những vụ ly hôn ồn ào trong showbiz, vợ chồng Shin Ae Ra - Cha In Pyo đã chứng minh tình yêu đích thực có tồn tại. Khi tới nay cặp đối đã chung sống được gần 30 năm và chưa từng để xảy ra mâu thuẫn hay tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Cuộc đời của nam tài tử từ chối khối tài sản 400 nghìn tỷ thừa kế từ bố tài phiệt - Ảnh 6
Cha In Pyo sở hữu sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ.

Cha In Pyo sinh năm 1967 và là nam thần trong mộng của hàng triệu phụ nữ trong thập niên 1990. Tài tử quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng như châu Á qua các bộ phim: Pháo hoa, Tình anh trao em, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ông trùm, Tình yêu hoàn hảo, Thời đại anh hùng… Nam diễn viên bén duyên với minh tinh Shin Ae Ra khi cả hai có cơ hội đóng chung phim Tình anh trao em năm 1994. Thời điểm đó, họ là hai trong số những ngôi sao truyền hình đắt giá bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Cha In Pyo và Shin Ae Ra kết hôn vào tháng 3.1995, họ có 3 người con (1 con ruột, 2 con nuôi) và sống hạnh phúc cho đến hiện tại. Cặp đôi vàng tích cực làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh.

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