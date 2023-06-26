Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân với người chồng Tổng thống

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Yoon Suk-yeol tới Việt Nam và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đến sân bay Nội Bài sáng 22/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong ba ngày.

Theo như những thông tin được đăng tải, ông Yoon sinh năm 1960, tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Quốc gia Seoul và bắt đầu sự nghiệp tại Văn phòng Công tố viên Daegu vào năm 1994. Ông từng giữ vị trí trưởng Văn phòng Công tố quận Seoul, Tổng công tố Hàn Quốc trước khi chính thức trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10/5/2022.

Sự xuất hiện của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee nhận được nhiều lời khen với diện mạo thu hút, phong cách sang trọng trong bộ đầm thanh lịch và trang nhã. Diện mạo của bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực.

Trong khi đó Đệ nhất Phu nhân Kim Keon Hee sinh năm 1972, được cho là có bằng tiến sĩ của Đại học Kookmin. Theo Straitstimes, bà Kim Keon-hee từng theo học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Kyonggi, sau đó nhận bằng Thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật và nhận bằng Tiến sĩ về thiết kế nội dung kĩ thuật số.

Bà Kim từng tham gia giảng dạy tại các trường học và thành lập công ty sản xuất nội dung Covana Contents vào năm 2007.

"Từ khi còn trẻ, tôi đã rất quan tâm đến nghệ thuật. Tôi mong muốn được lan toả giá trị của nghệ thuật", bà Kim nói trong một bài phỏng vấn hồi năm 2015. Công ty của bà Kim từng tổ chức triển lãm cho các tên tuổi lớn như Alberto Giacometti, Marc Chagall và Mark Rothko.

Đồng thời, bà cũng là nhà sáng lập công ty chuyên về triển lãm nghệ thuật Covana Contents. Ngoài ra, kể từ nắm giữ vai trò Đệ nhất phu nhân, bà Kim cũng liên tục được chú ý vì ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và gu thời trang ấn tượng.

Bà là ThS, TS, đồng thời là nhà sáng lập công ty triển lãm nghệ thuật nổi tiếng.

Đều là những cá nhân xuất sắc nhưng chuyện tình của ông Yoon và vợ lại có phần khác biệt so với số đông do phải đến khi cả hai đã ở độ tuổi trung niên họ mới đến với nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, bà Kim đã tiết lộ đôi chút về chuyện tình của mình và ông Yoon. Theo đó, bà cho rằng câu chuyện tình của bà và chồng không quá lãng mạn, tuy nhiên bà đã biết đến ông Yoon từ rất lâu.

Sau khi được một người quen giới thiệu và cho rằng họ sẽ là một cặp xứng đôi, bà Kim và ông Yoon đã tiến tới hẹn hò và kết hôn vào năm 2012. Vào thời điểm đó, ông Yoon đã 52 tuổi còn bà Kim Keon Hee đã ở tuổi 40.

"Lúc đó, anh ấy không có tiền, và tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể kết hôn với bất kỳ ai nếu không có tôi", bà chia sẻ. Trả lời phỏng vấn hồi năm 2018, bà Kim cho biết: "Tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình và trở thành một bà nội trợ chỉ vì chồng tôi là một quan chức cấp cao." Ở thời điểm đó, ông Yoon đang giữ chức vụ Chánh văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul.

Bà Kim luôn hỗ trợ chồng hết mình.

Tổng thống Hàn cũng từng chia sẻ rằng mình thích bà Kim ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng vì chênh lệch tuổi tác nên ông từng nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội này.

Từ lúc ông Yoon Suk-yeol tranh cử cho đến khi chính thức trở thành Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim luôn hỗ trợ chồng hết mình. Cặp đôi này trở nên nổi tiếng và gần gũi với công chúng, một phần là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật cùng gu thời trang hoàn hảo của Đệ nhất phu nhân.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tổng thống Hàn thường nắm chặt tay người vợ xinh đẹp của mình với sự tự hào và ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Bà Kim Keon-hee ít khi xuất hiện bên chồng trong chiến dịch tranh cử nhưng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từ hậu trường.

"Tôi sẽ ở bên chồng và hỗ trợ bằng mọi cách để ông ấy có thể đáp ứng nguyện vọng của nhân dân", bà Kim Keon-hee viết trong thông điệp chính thức đầu tiên sau khi ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/3/2022.

"Tôi tin rằng công việc quan trọng nhất của mình là tạo điều kiện để chồng có thể toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề của quốc gia. Để tổng thống có thể tập trung phục vụ người dân, tôi sẽ lặng lẽ hỗ trợ ông ấy."

Dù đã ở bên nhau suốt một thập kỷ nhưng hai vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc lại không có con chung. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ kim chi, phu nhân Kim Keon Hee cùng chồng vẫn sống hạnh phúc với bốn chú chó và ba chú mèo.

Tổng thống từng tiết lộ, ông thích bà Kim ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng vì chênh lệch tuổi tác nên ông từng nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội này.

Theo truyền thông xứ Hàn, Tổng thống của họ là một người chồng luôn ấm áp và yêu thương vợ mình. Cuộc hôn nhân của cặp đôi trôi qua rất yên bình. Họ là chỗ dựa tuyệt vời của nhau khi ở trên cương vị quan trọng, cùng hỗ trợ nhau hoàn tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ JoongAng Ilbo, Đệ nhất phu nhân chia sẻ: "Mặc dù chồng tôi rất bận rộn nhưng ông ấy vẫn luôn quan tâm vợ hết mực. Điều cảm động nhất mà chồng tôi từng nói là anh ấy sẽ nấu ăn cho tôi suốt đời và anh ấy đã giữ lời hứa đó trong 10 năm chung sống của cả hai. Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ giữ lời hứa với người dân".

Sinh ngày 18/12/1960 tại Seoul, ông Yoon Suk-yeol là con trai cả trong một gia đình tri thức, có cha và mẹ cùng làm nghề giáo. Ông tốt nghiệp trường trung học Choongam ở Seoul và theo học chuyên ngành luật tại ngôi trường nổi tiếng của Hàn Quốc- Đại học Quốc gia Seoul.

Cha của ông, Yoon Ki-joong, là một giáo sư danh dự tại Đại học Yonsei. Ông Yoon Ki-joong rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con trai.

Sau khi tốt nghiệp, với quyết tâm trở thành công tố viên, ông Yoon Suk-yeol đã kiên trì tham gia kỳ thi luật sư tới 9 lần. Và vào năm 1991, thành công đã đến khi ông Yoon Suk-yeol thi đỗ kì thi này ở tuổi 31.

Tổng thống Yoon Suk-yeol khi còn trẻ.

Bắt đầu sự nghiệp với cương vị công tố viên tại Văn phòng Công tố Daegu vào năm 1994, ông Yoon Suk-yeol đã thành danh thông qua các cuộc điều tra đặc biệt về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Với bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, ông Yoon Suk-yeol từng được coi là biểu tượng của sự công bằng và công lý, không nao núng trước sức ép chính trị khi điều tra một số nhân vật giàu có và quyền lực nhất đất nước.

Đáng chú ý, ông Yoon Suk-yeol đã tham gia quá trình điều tra và buộc tội hai cựu tổng thống Hàn Quốc là Park Geun-hye và Lee Myung-bak, “thái tử” Samsung Lee Jae-yong và một cựu chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc về tội tham nhũng.

Từ chức công tố trưởng vào tháng 3/2021, ông Yoon Suk-yeol chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 cùng năm và gia nhập đảng Quyền lực nhân dân đối lập một tháng sau đó.

Bốn tháng sau, ông được đảng bảo thủ Quyền lực nhân dân đối lập đề cử và giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/3/2022 để trở thành tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc.