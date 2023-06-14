Ca sĩ Pha Lê đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai là 'gái ế' hậu ly hôn chồng Hàn Quốc

Pha Lê chia sẻ cô có bạn trai sau khi ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn nhưng chỉ là không muốn khoe với công chúng.

Ca sĩ Pha Lê không chỉ khiến khán giả chú ý bởi giọng hát mà những ồn ào về đời sống riêng tư của cô cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau khi ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn, ca sĩ Pha Lê làm mẹ đơn thân. Thỉnh thoảng, cô nàng vẫn gây chú ý khi có màn khẩu chiến với người yêu mới của chồng cũ. Câu chuyện về Pha Lê và chồng cũ luôn thu hút sự chú ý của công chúng Mới đây nhất, khi bị đồn là vẫn ế sau ly hôn, Pha Lê lập tức lên tiếng tuyên bố: 'Dạ thưa các anh các chị, em có bồ, có bạn trai ạ, em không khoe thôi, chứ em lúc nào cũng có, nên đừng rỉ tai nhau em ế tội nghiệp em. Em đầy luôn á, tại tuổi này rồi em chẳng có nhu cầu khoe mấy cái đó, em cũng không cần phải đóng dấu chủ quyền làm gì. Đàn ông với em mà nói muốn thì sẽ ở lại, còn yêu thì còn chăm sóc chu đáo chứ không cần phải sở hữu hay làm lố lên khoe khoang chi, quan trọng là thực tế, là cái đang diễn ra mỗi ngày khiến mình thấy happy hay không!

Với cả em còn con gái em, chừng nào không danh chính ngôn thuận ràng buộc thì tất cả đàn ông đến với em chỉ là "bạn trai", là "người yêu", cho nên danh xưng đó không nhất thiết phải show ra vì nó còn thay đổi nhiều á. Con gái còn nhìn mẹ nó mà học nên cái gì riêng tư kín đáo thì cho phép mẹ nó giữ riêng ạ. Dạ em rất ổn nha!'. Pha Lê tuyên bố có 'bạn trai' sau khi ly hôn chứ không 'ế' Được biết, ca sĩ Pha Lê kết hôn với ông xã Emmanuel Shin, người Hàn Quốc vào cuối tháng 7/2020. Anh từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Đầu tháng 10/2020, Pha Lê và Emmanuel Shin đón con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Chính vì thế, chuyện chia tay giữa Pha Lê và chồng khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ cô cảm thấy tiếc nuối.

Chuyện chia tay giữa Pha Lê và chồng khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ cô cảm thấy tiếc nuối Pha Lê cho biết cả hai chia tay cách đây đã lâu và những người quen của gia đình đều biết. Nói về lý do "đường ai nấy đi", nữ ca sĩ khẳng định giữa hai người không có sự bất hòa, không có người thứ ba, không cãi vã hay thù hằn, vui vẻ bên nhau nhưng không còn yêu nữa. Cô tâm sự: 'Để bóc tách lý do thì rất khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó. Mình nuôi con một mình từ ngày sinh nó ra, còn Manny (chồng cũ Pha Lê) cũng mất mẹ đúng thời điểm đó... mọi thứ ập đến làm tâm lý tinh thần chúng mình bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy là đã cho nhau thời gian dài xem cải thiện gì được không nhưng càng lúc thì càng thấy chúng mình giống người thân hơn là người yêu hay vợ chồng'. Khác biệt văn hóa đã khiến hai vợ chồng nữ ca sĩ xa cách nhau. Dù vậy, Pha Lê cũng thấy rằng sau khi lấy chồng người Hàn Quốc, văn hóa không đồng nhất khiến quan điểm sống của cô và Emmanuel Shin có sự khác biệt. Điều đó dẫn đến sự xa cách trong đời sống vợ chồng.

Ca sĩ Pha Lê thú nhận chưa ly hôn, tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng Mới đây, Pha Lê thông báo cô và chồng sống ly thân chứ chưa ly hôn. Đồng thời, nữ ca sĩ còn tố cáo nhân tình của chồng khiêu khích bằng những hành động kém tinh tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-pha-le-ap-tra-cuc-gat-khi-bi-mia-mai-la-gai-e-hau-ly-hon-chong-han-quoc-592257.html