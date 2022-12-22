Ca sĩ Pha Lê thú nhận chưa ly hôn, tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng

Hậu trường 22/12/2022 14:30

Mới đây, Pha Lê thông báo cô và chồng sống ly thân chứ chưa ly hôn. Đồng thời, nữ ca sĩ còn tố cáo nhân tình của chồng khiêu khích bằng những hành động kém tinh tế.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê cho biết vợ chồng cô tuy đã thông báo ly hôn nhưng thực chất cả hai chưa ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn. Cô vẫn chờ thời gian qua đi để vợ chồng quay về bên nhau. Trong khi đó, chồng cô nhiều lần trì hoãn quá trình ly hôn. Đi ngược lại với mong muốn của Pha Lê, thời gian gần đây, chồng cô đã có tình mới. 

Tuy nhiên, nhân tình mới của chồng Pha Lê công khai khiêu khích giọng ca 8X, thường xuyên đăng ảnh chụp cùng chồng cô, ép anh ta xóa hết ảnh của nữ ca sĩ trên trang cá nhân và cố tình tiếp cận, nghi làm hại con gái cô. Điều này khiến Pha Lê nổi đóa và đòi ly hôn ngay lập tức vì không chịu được cảnh "chướng tai gai mắt".

Nữ ca sĩ kể: “Tôi nói thẳng vào nhân vật tên Mira chứ không cần đá xéo hay phải nói cạnh khoé gì cho mệt, Mira là người phụ nữ đang sống chung với chồng của tôi. Cô công khai khiêu khích tôi, mua đồ đôi mặc với Ốc mỗi khi đón con qua nhà chơi, up hình ăn ngủ các kiểu dù biết chúng tôi chưa ly hôn, vấn đề là sau khi qua nhà chơi và được cô chăm sóc thì Ốc trở bệnh nặng hơn, với tư cách 1 người mẹ, tôi hoàn toàn có quyền tìm hiểu lí do tại sao con của tôi bị như vậy. Tôi đưa con tôi vào bệnh viện, cô đi theo chồng tôi vào, nạt nộ bác sĩ, yêu cầu họ đưa kết quả cho cô xem, cô giật túi thuốc trên tay trợ lý của tôi và tôi đã giật lại rồi nói thẳng vào mặt cô là cô có quyền gì mà đụng vào con tôi hay đồ của tôi”

Ca sĩ Pha Lê thú nhận chưa ly hôn, tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng - Ảnh 1
Ca sĩ Pha Lê thừa nhận chưa ly hôn với chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Pha Lê cho biết cô đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chồng liên tục tìm nhiều lý do để trì hoãn quá trình ly hôn: “Tôi đề nghị ly hôn thì chồng tôi liên tục trì hoãn với lí do bận, không có thời gian, ngộ ghê, 2 người sống chung bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý, đeo nhẫn đính hôn, công khai yêu đương mà tôi đòi ly hôn lại cứ không chịu là sao? Chồng tôi hết lần này đến lần nọ gọi điện mong tôi hoà bình với cô nhưng cô thì hết lần này tới lần khác post bài khiêu khích tôi, ngay cả khi trong bệnh viện lúc tôi đang mất bình tĩnh vì con tôi cấp cứu thì cô vẫn ở đó đứng cười đắc thắng, cô nói đúng, cô là ác quỷ, vì chẳng có con người nào mà hành động mất nhân tính như thế. 

"Với 1 người phụ nữ có nhân phẩm không tốt, không rõ gốc gác, từ Campuchia qua rồi ăn ở với người đã có gia đình, tôi có quyền cấm cô không được đụng vào con tôi. Cô yêu cầu tôi phải xoá hết hình của chúng tôi trên Facebook tôi để chồng tôi và cô thoải mái bắt đầu mối quan hệ mà không bị quá khứ làm phiền, tôi cũng đã xoá. Tôi làm tất cả để chồng tôi không khó xử, anh ấy cũng đã hứa sẽ nói chuyện với cô để không tiếp tục quậy tôi nhưng cô không dừng lại. Rất tội nghiệp chồng tôi vì yêu cô mà làm theo đủ thứ cô muốn", nữ ca sĩ tiết lộ thêm. 

Ca sĩ Pha Lê thú nhận chưa ly hôn, tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng - Ảnh 2
Pha Lê tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Pha Lê thú nhận chưa ly hôn, tố nhân tình của chồng công khai khiêu khích khiến con gái bệnh nặng - Ảnh 3
Nữ ca sĩ mong muốn giải quyết ly hôn một cách nhanh chóng nhất - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Pha Lê cho biết hiện tại cô rất mong muốn giải quyết ly hôn một cách nhanh chóng nhất: “Chính thức hôm nay tôi đề nghị chồng tôi Emmanuel Shin hãy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn trước khi câu chuyện đi quá xa, dù ở Việt Nam, Hàn Quốc hay Mỹ thì cũng không có ai bảo vệ cho hành động trái đạo lý của các người đâu. Tôi sẽ tiếp tục đưa câu chuyện này lên nếu các người tiếp tục quậy tôi, tôi hoàn toàn có thể làm đơn ly hôn đơn phương vì thừa bằng chứng cho việc các người làm sai nhưng tôi vẫn chờ sự hợp tác của chồng tôi để có thể thuận tình ly hôn 1 cách sớm nhất”.

Hiện tại, sự việc trên đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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