Ốc Thanh Vân 'trổ tài' dạy con, dù ái nữ bật khóc nức nở vẫn điềm tĩnh làm điều này

Hậu trường 22/12/2022 10:31

Bên cạnh công việc kinh doanh nghìn tỷ, Ốc Thanh Vân không quên dành nhiều thời gian để nuôi dạy con cái.

Được mệnh danh là bà mẹ "đa zi năng" khi chăm bẵm kỹ lưỡng cho 3 nhóc tỳ nhưng vẫn chu toàn việc kinh doanh, nghệ thuật, Ốc Thanh Vân còn được ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con khoa học, dịu dàng và tinh tế. Chính vì vậy, nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu. Trong 3 nhóc tỳ, con gái Cola giống Ốc Thanh Vân nhất. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, mặc dù được bố mẹ cưng chiều và tạo điều kiện hết nấc nhưng bé Cola không tránh khỏi những lúc chán nản không muốn đến trường. Cô cho biết, con gái bướng bỉnh không chịu đi học và khóc như mưa. Thay vì mắng chửi thì nữ MC lại dịu dàng an ủi và phân tích đến khi con gái phải nghe theo mình.

Khi thấy con gái hơi bướng, Ốc Thanh Vân không hề to tiếng mà nhẹ nhàng nói chuyện để con gái hiểu vấn đề. Chia sẻ về cách dạy con thành tài bằng sự điềm tĩnh, Ốc Thanh Vân quan niệm: "Sáng Ốc có sốt ruột vì con mè nheo là mẹ muộn giờ quay nhưng mình ôm con trên xe, vuốt ve để con dịu cơn khóc xuống. Chúng ta cần điều đó, vậy nên cha mẹ càng điềm tĩnh lại càng có lợi cho con".

Ốc Thanh Vân 'trổ tài' dạy con, dù ái nữ bật khóc nức nở vẫn điềm tĩnh làm điều này - Ảnh 1
Dù bị con gái làm trễ giờ quay nhưng Ốc Thanh Vân vẫn kiên nhẫn với con - Ảnh: FBNV

Theo đó, ái nữ thứ 2 của nữ diễn viên vừa được học trường quốc tế nửa tỷ/năm, vừa được định sẵn sẽ kế nghiệp mẹ. Thế nên, cô cũng dành nhiều thời gian để uốn nắn cục cưng của mình. Với cách mềm mỏng nhưng kiên quyết này, Ốc Thanh Vân đã giúp con gái có kỷ luật hơn trong việc học.

Cola là cô bé ngoan ngoãn, tự lập và rất yêu thương mẹ. Cô nhóc có thể làm nhiều công việc nhà đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, rửa bát... Thậm chí khi thấy mẹ làm việc vất vả, Cola còn giúp mẹ đóng hàng, soạn hàng kinh doanh. Bé có học lực rất tốt, nhất là về ngoại ngữ, Cola tiếp thu nhanh tiếng Anh, tiếng Hàn và đã có thể phiên dịch, dạy lại mẹ.

Ốc Thanh Vân 'trổ tài' dạy con, dù ái nữ bật khóc nức nở vẫn điềm tĩnh làm điều này - Ảnh 2
Nữ diễn viên quan niệm cha mẹ càng điềm tĩnh, con càng có lợi - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân 'trổ tài' dạy con, dù ái nữ bật khóc nức nở vẫn điềm tĩnh làm điều này - Ảnh 3
Học ngôi trường quốc tế nửa tỷ/năm, con gái Ốc Thanh Vân có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học danh giá - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh - điều mà rất ít người làm được. Ngoài khả năng uốn lưỡi, Cola còn có thể nhếch một bên mí mắt tạo nếp gấp khá lạ kỳ, trong khi mí mắt kia vẫn bình thường.

Hiện tại, cô bé đang giữ vững thành tích khủng tại trường học và có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học danh giá sau khi tốt nghiệp THPT. 

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