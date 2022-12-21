Từng một lần dang dở tình duyên, diễn viên Như Phúc hiếm hoi tiết lộ cuộc sống bên 'ông xã U70'

Từng một lần dang dở, đến thời điểm hiện tại, Như Phúc đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng ông xã hơn mình 20 tuổi. Bà mẹ 4 con luôn được chồng chăm từng li từng tí và tận hưởng được khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân.

Như Phúc là nữ diễn viên quen thuộc đầu những năm 2000 với các bộ phim nổi tiếng như Hướng nghiệp, Vòng xoáy tình yêu, Gọi giấc mơ về,... Gây ấn tượng bằng tài năng diễn xuất, khả năng ứng biến đa dạng nhân vật, Như Phúc dần chiếm trọn trái tim các khán giả truyền hình. Song, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên Vòng xoáy tình yêu lại chọn “lui về ở ẩn”, làm hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ.

Mới đây, Như Phúc đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc chồng phải đeo kính, tự tay đeo vòng vàng cho mình mặc dù theo lời kể của nữ diễn viên, chiếc vòng khá khó đeo. Khán giả đều trầm trồ vì ở tuổi 43, nữ diễn viên vẫn được chồng chăm lo từng chút một.

Không chỉ yêu thương vợ, ông xã Như Phúc còn là người đồng cảm, đối xử tử tế với con riêng của cô. Nữ diễn viên từng tâm sự chồng hiện tại còn rất thoải mái với người cũ của vợ: “Đôi lúc khi chồng cũ về đón bé lớn đi chơi, tôi cũng quan sát thái độ thử xem chồng phản ứng thế nào. Hóa ra anh ấy cũng tỏ ra bình thường. Cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau, xem nhau như bạn bè.”

Chồng cô tận tình đeo trang sức cho vợ - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên hạnh phúc khi luôn có ông xã và các con bên cạnh - Ảnh: FBNV

Chồng Như Phúc cũng thường đi cùng vợ trong những dịp gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Dù bận rộn nhưng trong những sự kiện quan trọng của gia đình hoặc vợ có những buổi hội họp với bạn bè thân thiết, ông luôn sắp xếp có mặt.

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ cách dạy con của Như Phúc là các con đều yêu thương nhau, không đố kị hay ghét bỏ. Mỗi cuối tuần các nhóc tỳ lại được đi chơi cùng nhau. Hay dù là con trai, có chút "quậy phá", hai bé giờ đã biết phụ mẹ trông em, và hỗ trợ nhau trong học tập. Đôi khi, cả nhà vẫn cùng nhau đi chơi và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.