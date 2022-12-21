Trầm trồ trước biệt phủ 'dát vàng' lộng lẫy của diễn viên Ngọc Thanh Tâm: Chi hàng trăm triệu đồng để trang trí Giáng sinh

Mới đây, nữ diễn viên đã không ngại chi hàng trăm triệu đồng để trang trí không gian Giáng sinh cho cơ ngơi của mình. Căn biệt phủ rộng 650m2 của Ngọc Thanh Tâm được gộp từ 6 căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Vì muốn gia đình có không khí Giáng sinh nên nữ diễn viên bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thuê đội ngũ trang trí cho cơ ngơi của mình.

Ngọc Thanh Tâm được mệnh danh là "rich kid" trong showbiz Việt. Cô là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Chưa tính đến khối tài sản khổng lồ của người mẹ quyền lực thì Ngọc Thanh Tâm đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Đầu tiên phải kể đến nơi ở rộng 650m2 được gộp từ 6 căn chung cư cùng mặt nền trong khu nhà giàu ở Quận 7 (TP.HCM). Từ diện tích, phong cách trang trí, đồ dùng dát vàng thì công chúng chỉ ngửi thấy một mùi, đó là "mùi tiền".

Khu vực phòng ăn nhà Ngọc Thanh Tâm được trang trí vô cùng tỉ mỉ và sang trọng. Bàn ăn dài có sức chứa khoảng 30 người và có thể tổ chức tiệc tại nhà riêng. Nhiều khán giả trầm trồ trước không gian penthouse lộng lẫy của nữ diễn viên.

Theo đó, ở phòng khách, phòng ngủ... Ngọc Thanh Tâm cũng cho trang trí khá nhiều cây thông và những vật trang trí Giáng sinh. Dù ngồi ở bất cứ góc nào trong penthouse của nữ diễn viên thì vẫn có thể "sống ảo" thoải mái vì không gian quá xinh đẹp.

Đặc biệt, các nội thất trong căn penthouse của Ngọc Thanh Tâm còn được dát vàng, đặc biệt là khu vực phòng ngủ của mẹ ruột nữ diễn viên. Ái nữ tập đoàn thủy sản cho biết phòng của mẹ cô được dát vàng và trang trí theo phong cách hoàng gia để trông sang trọng, đẳng cấp hơn.

Nữ diễn viên chi hàng trăm triệu đồng để trang trí Giáng sinh - Ảnh: FBNV

Để hoàn thành thiết kế, Ngọc Thanh Tâm đã sử dụng các sản phẩm đã dùng từ năm ngoái kết hợp các món đồ mới mua từ năm nay. Cô chia sẻ" "Bản thân Tâm cũng rất muốn được chính tay mình làm, trang trí từng ngóc ngách cho căn nhà, nhưng vì thời gian công việc cuối năm quá bận nên Tâm chọn phương án thuê đơn vị bên ngoài để hỗ trợ mình tốt nhất có thể. Về chi phí Tâm thường không liệt kê chi tiết xem đó là con số bao nhiêu, vì cái nào hợp, đẹp Tâm sẽ mua và còn tái sử dụng các món đồ cũ cho đỡ phung phí".

Với quy mô và diện tích ngôi nhà của Ngọc Thanh Tâm hẳn sẽ có không ít người cho rằng đó là phí phạm. Tuy nhiên, với các gia đình chỉ chọn trang trí một cây thông tươi hoặc các vật dụng decor khác cũng bị xem là phung phí vì "vừa không phải ngày lễ của người Việt, vừa không mang được giá trị gì" Song từ sau đợt dịch Covid-19, việc tự tạo không khí, làm mới nơi đang sinh sống là thú vui của nhiều gia đình.

"Tâm thấy sau khi đại dịch qua đi, mỗi người trong chúng ta đều quan tâm đến sức khoẻ tinh thần và những điều ý nghĩa hơn, nên những việc nhỏ như này cũng là bình thường. Tùy vào chi phí và nhu cầu mỗi gia đình sẽ có cách đầu tư riêng, cái này không ai giống ai. Đổi lại, khi ngôi nhà của mình trở nên đẹp hơn, có sức sống hơn thì chúng ta sẽ càng có xu hướng muốn được ở nhà. Với Tâm đó là điều rất tốt", nữ diễn viên bộc bạch thêm.