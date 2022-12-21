Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy'

Hậu trường 21/12/2022 09:58

Bài viết mới đây của Shark Bình khiến bản thân nam doanh nhân nhận về nhiều chỉ trích.

Shark BìnhPhương Oanh trong vài tháng trở lại đây đang là cặp đôi nhận phải nhiều tai tiếng nhất, không chỉ có những phát ngôn gây sốc, người tình của vị doanh nhân này Phương Oanh còn đã có những cuộc tranh luận với vợ cũ của ông. 

Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy' - Ảnh 1
Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã cho đăng tải hình ảnh tại Tòa án nhân dân một quận tại Hà Nội. Đính kèm với bài viết, vị doanh nhân để lại dòng trạng thái thu hút sự chú ý: "Người ta nói, đàn ông ly hôn một lần là "báu vật", còn hai lần là "'rác rưởi". Đi cùng với đó là dòng trạng thái tích cực với hàm ý muốn nói vị doanh nhân này đang cảm thấy cực kỳ phấn khích. 

Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy' - Ảnh 2
Bài đăng của nam doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình 

Dòng trạng thái của Shark Bình ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự tò mò về hình ảnh vị doanh nhân đăng tải. Liệu cuối cùng vụ ly hôn giữa ông và vợ cũ Đào Lan Hương đã diễn ra xong xuôi. 

Song song với sự tò mò, trên khắp các trang mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với động thái của Shark Bình. Theo ý kiến của khán giả, đường đường là một người kinh doanh có tiếng nói, có địa vị trong xã hội, thay vì im lặng giải quyết chuyện gia đình, nam doanh nhân lại đăng tải lên MXH nhằm khoe khoang bản thân vừa mới ly hôn vợ và có một cái tôi cực cao khi tự cho bản thân là báu vật. 

Shark Bình tự phong bản thân là báu vật, netizens: 'Sướng nhất Phương Oanh nhé, tự dưng được hẹn hò với báu vật cơ đấy' - Ảnh 3
Shark Bình và vợ cũ bà Đào Lan Hương - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Shark Bình từng chia sẻ với Zing vào chiều ngày 28/9 ông và vợ là bà Đào Lan Hương đều đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29/9.

Sau khi tham gia buổi hòa giải tại tòa án, nam doanh nhân tiếp tục cho biết những thông tin mới nhất với Zing. Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt thỏa thuận về việc chia tài sản. Nam CEO khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương, tuy nhiên những yêu cầu mới không được quá khác biệt với thỏa thuận trước đó và phải đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định.

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