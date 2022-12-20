Hậu bị show phút cuối tại một trường đại học, Hiền Hồ đã ‘ế show’ cả tháng nay?

Hậu trường 20/12/2022 20:51

Kể từ khi phần trình diễn tại một trường đại học tại TP.HCM bị hủy bỏ, Hiền Hồ chưa có bất kỳ hoạt động âm nhạc nào mới.

Cách đây một tháng, thông tin Hiền Hồ trình diễn trong một đêm nhạc của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM khiến sinh viên nhà trường phản ứng dữ dội, trong đó, nhiều bạn còn bày tỏ sự thất vọng về lựa chọn của nhà trường và cho rằng sẽ không đến xem đêm nhạc.

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Hiền Hồ bị hủy show phút chót vì không được sinh viên ủng hộ - Ảnh: Internet

Sở dĩ nữ ca sĩ không nhận được sự đón nhận từ giới sinh viên, bởi trước đó, cô từng vướng nghi án là "tiểu tam" cặp kè với đại gia U60 Hồ Nhân. Vị đại gia này vốn đã có gia đình đề huề, trong khi đó, việc Hiền Hồ để lộ nhiều hình ảnh ôm ấp thân thiết với ông khiến nhiều người thất vọng vô cùng.

Đại diện của trường cũng xác nhận thông tin ngừng hợp đồng mời Hiền Hồ trước khi sự kiện diễn ra. Trước đó, vào hồi tháng 3/2022, một đơn vị tổ chức đã thay thế Hiền Hồ bằng một ca sĩ khác. Đến tháng 9/2022 vừa qua, nữ ca sĩ tiếp tục bị chỉ trích nặng nề khi trở lại trong một đêm nhạc.

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Bài đăng về trình diễn gần nhất của Hiền Hồ đã cách đây hơn một tháng - Ảnh: Internet

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Đáng chú ý, kể từ thời điểm đó đến hiện tại, trên trang cá nhân lẫn fanpage của Hiền Hồ hầu như không cập nhật hình ảnh chạy show ca nhạc. Thay vào đó, Hiền Hồ chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường, ảnh selfie khiến nhiều người nghi ngờ cô bị ế show cả tháng qua. Bài đăng gần nhất về việc chạy show của Hiền Hồ là vào ngày 17/11, tuy nhiên đây cũng chỉ là đêm nhạc của một người bạn.

Còn nhớ thời điểm trở lại showbiz với đêm nhạc riêng tư, Hiền Hồ đã phủ sóng các tài khoản mạng xã hội của mình bằng loạt ảnh cầm mic trở lại. Những sân khấu trình diễn cũng được nữ ca sĩ đăng tải liên tục lên fanpage lẫn kênh Youtube tuy nhiên kết quả không mấy khả quan.

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Ở một diễn biến khác, cách đây vài ngày, Hiền Hồ vui mừng đăng tải trên trang cá nhân bài viết thông báo ca khúc Vỡ Tan, song ca giữa cô và Trịnh Thăng Bình đã đạt 10 triệu views. Dù mới chỉ được công chiếu 2 tháng trước đây, nhưng MV Vỡ tan của Hiền Hồ đã nhanh chóng đạt được con số ‘khủng’ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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