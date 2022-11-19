'Comeback' chưa lâu hậu ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ bất ngờ thông báo 'tin vui', người hâm mộ ồ ạt để lại lời chúc mừng

Bài đăng thông báo tin vui mới đây của Hiền Hồ đã nhận được sự quan tâm của dân mạng.
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Sau thời gian ở ẩn vì "anh em nương tựa" dậy sóng mạng xã hội, gần đây ca sĩ Hiền Hồ đã quyết định "comeback" trở lại sân khấu mặc dù nhận về vô số gạch đá từ netizen. Mới đây, sau những ngày im lìm trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã bất ngờ thông báo tin vui liên quan đến một trong những "hit" làm nên tên tuổi của cô là "Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng".
Cụ thể, trên trang cá nhân, đại diện của ca sĩ Hiền Hồ đăng tải thông tin việc có thể tiếp tục biểu diễn ca khúc trên sau một thời gian vướng phải những thủ tục pháp lý. Đại diện của nữ ca sĩ cho hay:
"Từ ngày 1/11/2022, mình - đại diện công ty quản lý ca sĩ Hiền Hồ, cùng đại diện công ty quản lý nhạc sĩ RIN9, đã thống nhất được thoả thuận pháp lý có thời hạn về việc: Ca sĩ Hiền Hồ được tiếp tục sử dụng ca khúc Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng với mục đích biểu diễn, trình bày (hát) tác phẩm, ghi âm, ghi hình để sản xuất video ca nhạc, phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến,...
Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng là một trong những ca khúc có ý nghĩa vô cùng lớn đối với sự nghiệp ca hát của Hiền Hồ. Nên công ty mình luôn trân trọng, thiện chí trong việc quản lý và giữ gìn quyền sử dụng ca khúc này cho Hiền Hồ", phía Hiền Hồ chia sẻ.
Đây có lẽ là tin vui đầu tiên của Hiền Hồ khi quay trở lại con đường âm nhạc hậu ồn ào. Đặc biệt là các fan cứng của nữ ca sĩ cũng để lại lời bày tỏ để chúc mừng và đồng thời mong muốn một ngày không xa sẽ có cơ hội được nghe Hiền Hồ thể hiện lại ca khúc này.