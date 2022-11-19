'Comeback' chưa lâu hậu ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ bất ngờ thông báo 'tin vui', người hâm mộ ồ ạt để lại lời chúc mừng

Sau thời gian ở ẩn vì "anh em nương tựa" dậy sóng mạng xã hội, gần đây ca sĩ Hiền Hồ đã quyết định "comeback" trở lại sân khấu mặc dù nhận về vô số gạch đá từ netizen. Mới đây, sau những ngày im lìm trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã bất ngờ thông báo tin vui liên quan đến một trong những "hit" làm nên tên tuổi của cô là "Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng".

Hậu ở ẩn vì ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ bất ngờ thông báo tin vui đầu tiên - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, đại diện của ca sĩ Hiền Hồ đăng tải thông tin việc có thể tiếp tục biểu diễn ca khúc trên sau một thời gian vướng phải những thủ tục pháp lý. Đại diện của nữ ca sĩ cho hay: