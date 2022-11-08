Sốc: CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Tây Elly Trần và Hiền Hồ

Hậu trường 08/11/2022 11:27

Khán giả tinh mắt phát hiện ra sự tương đồng bất ngờ giữa "kẻ thứ ba" hẹn hò với chồng Elly Trần và Hiền Hồ khi chụp chung với CEO lớn tuổi.

Mới đây, sáng ngày 8/11, mạng xã hội dậy sóng khi Elly Trần công khai chuyện chồng ngoại tình, cô chia sẻ dòng trạng thái tố cáo chồng đã uy hiếp tinh thần vì muốn người đẹp chấp nhận cho 2 con gặp nhân tình của anh ta.

Sốc: CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Tây Elly Trần và Hiền Hồ - Ảnh 1
Ảnh chụp gia đình của Elly Trần. (Ảnh: FB Elly Trần)

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Elly Trần cầu cứu cư dân mạng, nữ diễn viên bức xúc: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ qua đêm cùng với nhân tình của anh ta. nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho 2 đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ".

Sốc: CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Tây Elly Trần và Hiền Hồ - Ảnh 2
Elly Trần đã đăng đàn bức xúc chuyện chồng ngoại tình trên trang cá nhân, hé lộ về những cách đối xử "vô nhân tính" của chồng đối với các con. (Ảnh: FB Elly's Babie)

Không chỉ kêu cứu cộng đồng mạng, Elly Trần còn đưa cả hình chồng và nhân tình lên cho netizen thấy rõ. Theo người đẹp chia sẻ, ông xã đã ngoại tình với chính cấp dưới. Tuy nhiên, trong loạt ảnh trên, một số khán giả tinh mắt đã phát hiện ra điểm trùng hợp hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Elly Trần và Hiền Hồ khi chụp chung với CEO lớn tuổi.

Sốc: CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Tây Elly Trần và Hiền Hồ - Ảnh 3
Elly Trần tung ảnh chồng Tây bên cạnh "người thứ ba". (Ảnh: FB Elly's Babie)
Sốc: CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Tây Elly Trần và Hiền Hồ - Ảnh 4

CĐM tinh mắt phát hiện ra điểm trùng hợp giữa “tiểu tam” hẹn hò với chồng Elly Trần và Hiền Hồ. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Theo đó, ở dưới phần bình luận, không ít người đã để lại hình ảnh Hiền Hồ bên cạnh CEO lớn tuổi bị lộ ảnh hẹn hò trước đây, một số ý kiến của cộng đồng mạng:

"Ủa? Tiểu tam giờ thích chụp ảnh như vậy hả mọi người? Giống quá nè". 

“Kiểu như tiểu tam rất thích chụp cùng cây đào nhé.”

“Năm nay định chụp kiểu vậy chắc khỏi mua đồ luôn quá.”

“Hiền Hồ cũng vậy luôn á.”

“Tưởng nhà có hai chị em luôn ớ.”

“Ủa lại chụp cây mai cây đào giống Hiền Hồ.”

Nhìn vào loạt ảnh trên, dễ dàng nhận thấy cô gái bị Elly Trần tố cáo và nữ ca sĩ Hiền Hồ đều diện áo dài và check-in với cây đào. Cả hai khá thoải mái trong việc thể hiện những cử chỉ thân mật với người đàn ông đã có gia đình bên cạnh. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán về sự tương đồng bất ngờ giữa "tiểu tam" hẹn hò với chồng Elly Trần và Hiền Hồ.

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