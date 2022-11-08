Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ'

Với rất nhiều bạn trẻ cái tên Elly Trần thực sự có lẽ không còn quá xa lạ khi cô là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các buổi trò chuyện cùng với các ngôi sao Vbiz. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng body chuẩn không cần chỉnh khiến người đẹp sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.

Elly Trần - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà chuyện đời sống cá nhân của Elly Trần cũng được mọi người quan tâm rất nhiều, được biết mỹ nhân này hiện kết hôn với chồng Tây và đã có 2 người con. Từng là một trong những gia đình được nhiều netizen ngưỡng mộ nhưng sau sự việc mới đây có lẽ điều này sẽ không còn nữa.