Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ'

Hậu trường 08/11/2022 11:23

Elly Trần đang là cái tên được đông đảo người xem quan tâm ở thời điểm hiện tại vì vừa đăng tải bài đăng tố chồng ngoại tình trên trang cá nhân.

Với rất nhiều bạn trẻ cái tên Elly Trần thực sự có lẽ không còn quá xa lạ khi cô là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các buổi trò chuyện cùng với các ngôi sao Vbiz. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng body chuẩn không cần chỉnh khiến người đẹp sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. 

Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ' - Ảnh 1
Elly Trần - Ảnh: Internet 

Chính vì vậy mà chuyện đời sống cá nhân của Elly Trần cũng được mọi người quan tâm rất nhiều, được biết mỹ nhân này hiện kết hôn với chồng Tây và đã có 2 người con. Từng là một trong những gia đình được nhiều netizen ngưỡng mộ nhưng sau sự việc mới đây có lẽ điều này sẽ không còn nữa. 

Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ' - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của Elly Trần trước đây - Ảnh: Internet 

Cụ thể, mới đây trên trang mạng xã hội "dậy sóng" trước bài đăng tố "chồng hợp pháp" của Elly Trần sống tệ. Theo đó Elly Trần bức xúc viết trên trang cá nhân: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa".

Không những thế người đẹp còn lên tiếng "cầu cứu" người hâm mộ: "Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm, ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ".

Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ' - Ảnh 3
 Bài đăng của Elly Trần trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình
Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ' - Ảnh 4
Bất ngờ với nhan sắc của 'tiểu tam' nghi hẹn hò với chồng Tây của Elly Trần: 'Không bằng một góc của vợ' - Ảnh 5
Hình ảnh ''tiểu tam'' được cư dân mạng tìm ra - Ảnh: Internet 

Không mất quá nhiều thời gian để dân tình truy ra ''tiểu tam'' đã phá hoại hạnh phúc gia đình hot girl này. Cụ thể nhân vật này là T.D, thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh của "chồng hợp pháp" của Elly Trần. Tuy vậy nhan sắc và vóc dáng của T.D vẫn bị netizen chê "lên bờ xuống ruộng", không thể sánh ngang với Elly Trần.

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