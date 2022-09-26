Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM "dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!”

Mới đây, Elly Trần lại khiến cõi mạng "dậy sóng" trước màn lên ý tưởng ăn diện khi đi họp phụ huynh cho con. Người đẹp 8X còn nhờ người hâm mộ tư vấn giùm vì không biết chọn mang đôi giày nào mới hợp. Bà mẹ một con gây chú ý vì đi họp phụ huynh mà lên đồ màu mè, sành điệu chẳng khác gì... trình diễn thời trang.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1987 chia sẻ như sau: "Linh tính mách bảo rằng em sẽ không có nhiều cơ hội bị mời phụ huynh đâu nên là em đang soạn outfit đây. Các bác chọn giùm em là thứ 6 em lên uống trà cho thằng đệ thì em nên chọn giày bốt hay cao gót nhỉ?"