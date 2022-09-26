Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM "dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!”

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:17

"Hot girl ngực khủng" Elly Trần khiến CĐM xôn xao khi diện đồ “chặt chém” đi họp phụ huynh cho con. "Mẹ 2 con" gây chú ý vì sành điệu chẳng khác gì... trình diễn thời trang.

Mới đây, Elly Trần lại khiến cõi mạng "dậy sóng" trước màn lên ý tưởng ăn diện khi đi họp phụ huynh cho con. Người đẹp 8X còn nhờ người hâm mộ tư vấn giùm vì không biết chọn mang đôi giày nào mới hợp. Bà mẹ một con gây chú ý vì đi họp phụ huynh mà lên đồ màu mè, sành điệu chẳng khác gì... trình diễn thời trang.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1987 chia sẻ như sau: "Linh tính mách bảo rằng em sẽ không có nhiều cơ hội bị mời phụ huynh đâu nên là em đang soạn outfit đây. Các bác chọn giùm em là thứ 6 em lên uống trà cho thằng đệ thì em nên chọn giày bốt hay cao gót nhỉ?"

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 1
Elly Trần gây chú ý vì đi họp phụ huynh mà lên đồ màu mè, sành điệu chẳng khác gì... trình diễn thời trang. (Ảnh: FB Elly Trần)
Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 2
Nhiều phụ huynh khi đến trường đều ăn mặc kín đáo và thanh lịch hết cỡ thì Elly Trần hoàn toàn ngược lại. (Ảnh: FB Elly Trần)

Dù không còn hoạt động giải trí sôi nổi nhưng "hot girl ngực khủng" Elly Trần luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dưới bài đăng của nàng hot girl, rất nhiều lời khen về cách chọn trang phụ trẻ trung, thời thượng của người đẹp. Có thể thấy, trong khi nhiều phụ huynh khi đến trường đều ăn mặc kín đáo và thanh lịch hết cỡ thì Elly Trần hoàn toàn ngược lại.

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 3
Sau hai lần sinh nở, Elly Trần khiến nhiều người hâm mộ vì vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: FB Elly Trần)

 Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 4

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 5Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 6

Elly Trần là một trong những hot girl đời đầu, được biết đến qua những bộ ảnh thời trang gợi cảm, body siêu nóng bỏng. Quả thực, hiếm có bà mẹ nào đã U40 mà vẫn trẻ trung, phóng khoáng được như Elly Trần. Phong cách "hack" tuổi với những món đồ năng động giúp Elly Trần trông trẻ trung hơn tuổi thật.

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 7

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 8

Phong cách thường ngày của Elly Trần gắn với những món đồ năng động, khoe hình thể khéo léo. (Ảnh: FB Elly Trần)

Elly Trần diện đồ “cực cháy” đi họp cho con khiến CĐM 'dậy sóng”: “Phụ huynh quyến rũ nhất trường học là đây!” - Ảnh 9
Elly Trần được CĐM nhận xét là "mẹ 2 con" gợi cảm, siêu nóng bỏng của showbiz Việt. (Ảnh: FB Elly Trần)

Chia sẻ về phong cách thời trang, Elly từng cho biết: "Bây giờ, tôi mặc theo ngữ cảnh, đề cao sự phù hợp với ngoại hình và công việc mà mình tham dự. Tôi diện đồ nghiêm túc khi họp phụ huynh, gặp gỡ khách hàng nhưng cũng năng động, trẻ trung nếu đi cafe cùng bạn bè".

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”?

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”?

Elly Trần bày tỏ thái độ bức xúc trước vụ việc loạn luân của Tịnh thất Bồng Lai. Thậm chí, khi có người “thương xót” cho "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, hot Mom này cũng có cách đáp trả thẳng thắn khiến ai nấy đều câm nín.

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